Red Bull laat voor het eerst geluid van Ford-power unit voor 2026 horen

Red Bull Racing heeft voor het eerst laten horen hoe de power unit, die ze bouwen in samenwerking met Ford, klinkt voor het Formule 1-seizoen van 2026. Helaas mogen we nog niet zien hoe de motor eruitziet.

Voor 2026 zullen nieuwe technische reglementen worden geïntroduceerd en de motorreglementen worden daarbij ook aangepast. De V6-turbo hybride power unit blijft, maar de MGU-H zal uit de krachtbron worden gehaald om kosten te besparen. Desondanks hoopt men dat er meer elektrisch vermogen zal worden gebruikt door de MGU-K op te schroeven van 120 naar 350 kilowatt (van 160 naar 470 pk). Het doel is om de verbrandingsmotor minder te gebruiken en zo maar 70 in plaats van 100 kilogram benzine per race te verbruiken. De benzine voor 2026 zal sowieso 100% duurzaam worden om proberen de Formule 1 CO2-neutraal te maken vanaf 2030. Het verdwijnen van de MGU-H kan overigens turbo-lag tot gevolg hebben. De coureurs zullen dan bij het uitkomen van bochten voor een grotere uitdaging staan om de controle niet te verliezen.

Dit is hoe de motor klinkt

Ook al zijn we nog twee jaar verwijderd van het Formule 1-seizoen van 2026, motorleveranciers zijn natuurlijk al volop aan het testen. Red Bull Powertrains, wat verantwoordelijk is voor de verbrandingsmotor, en Ford, die de taak op zich heeft genomen om de MGU-K te bouwen, zijn geen uitzondering. In een YouTube-video van technisch journalist Cleo Abram, die een tour door de Red Bull-fabriek krijgt, is voor het eerst de Red Bull-Ford-krachtbron te horen. Hoofd van de testafdeling Florian Niehaves maakte duidelijk dat we de motor wel mogen horen, maar nog niet mogen zien.

