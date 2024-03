Dr. Helmut Marko heeft de eerdere berichtgeving over een mogelijk ultimatum aan het adres van Daniel Ricciardo ook gezien. Toch kan de adviseur van Red Bull Racing bevestigen dat er momenteel geen sprake is van een deadline voor de Australiër.

Het 2024-seizoen is nog niet het jaar van 'The Honey Badger'. Zo was de verwachting dat hij dichter op de huid van teamgenoot Yuki Tsunoda zou zitten. Toch blijkt dat nog niet zo te zijn en na de kwalificatie in Melbourne, gaf Ricciardo ook toe dat hij het maximale uit zijn wagen had geperst en niet begreep hoe Tsunoda toch weer een flink stuk sneller was.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Hill vindt P5 van Pérez te mager: "Hij is alleen goed als Max wint"

Marko ontkent ultimatum

Van Red Bull weten we dat het team niet schroomt in te grijpen bij mindere resultaten en Nyck de Vries weet daar alles van. Volgens NZHerald was er dan ook een ultimatum aan Ricciardo gesteld om er een schepje bovenop te gaan doen en bij het uitblijven van goede resultaten, zou Liam Lawson worden ingepast. Toch blijkt daar niets van waar te zijn, zo bevestigt Marko bij Motorsport-Total. In Japan neemt Ayumu Iwasa het zitje van Ricciardo over tijdens de eerste training en de adviseur stelt dat daardoor misschien het gespeculeer is ontstaan. Dat Iwasa in de VCARB001 van Ricciardo stapt in Suzuka heeft eerder te maken met de banden met Honda. Die zouden graag een Japanner in actie willen zien op het testcircuit van het merk.

OOK INTERESSANT: Lambiase legt uit hoe hij een jonge Verstappen heeft klaargestoomd voor wereldtitels

Gerelateerd