Lambiase legt uit hoe hij een jonge Verstappen heeft klaargestoomd voor wereldtitels

Menig Nederlander kan zich waarschijnlijk nog goed herinneren hoe Max Verstappen aan de vooravond van het Grand Prix-weekend in Spanje (2016) naar Red Bull Racing werd gehaald. Engineer Gianpiero Lambiase kreeg een groeibriljant in zijn schoot geworpen, waarbij hij de scherpe randjes er nog moest afschaven.

Verstappen debuteerde in 2015 op 17-jarige leeftijd bij Toro Rosso en daar ging toch wel flink wat bombarie aan vooraf. Zo vonden enkele oudgedienden de Nederlander veel te jong voor de koningsklasse, maar wist de Limburger de critici na enkele wedstrijden toch te overtuigen. Het was duidelijk dat Verstappen over de nodige kwaliteiten beschikte, maar aan de jongeling kleefde ook nog wel wat wispelturigheid. Zo was hij zo nu en dan betrokken bij 'onnodige' crashes en is er zelfs een heuse 'Verstappen-regel' bijgekomen. Dat ging over het bewegen in de remzone. Destijds was er geen verbod op de manoeuvre, maar nadat de Nederlander het een aantal keren deed, kwam die er wel.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Doornbos over 'brake-test' uit 2006 die hij van Alonso kreeg: "Dat werd echt nog een dingetje"

Respect verdienen

'GP' had voordat hij met Verstappen aan de slag ging, nog met andere coureurs gewerkt. Dat was in zijn ogen cruciaal om het respect te verdienen van Verstappen. "Ik had ervaring met het werken met meerdere coureurs voordat ik met Max begon en dat was één van de grootste voordelen die ik had toen ik met hem begon te werken", zo opent hij in gesprek met de BBC. Verstappen was weliswaar jong, maar wist wel precies wat hij wilde en dus moest 'GP' het respect afdwingen. "Ik denk dat als ik nieuweling was geweest in mijn rol - ik zal niet zeggen dat hij me zou hebben opgegeten, maar ik weet niet zeker of hij dat respect zou hebben gehad voor een junior engineer."

OOK INTERESSANT: Van de Grint: 'Verstappen uitgevallen door menselijke fout van Red Bull Racing'

Risico vermijden

Uiteindelijk wist Verstappen van 2016 tot en met 2018 diverse zeges te pakken en toen Daniel Ricciardo de renstal verliet, was hij de kopman van Red Bull. Dat ging gepaard met de nodige lessen en 'GP' legt uit dat hij de 'mindset' van de Nederlander heeft veranderd. "Max heeft echt harde lessen geleerd in de twee of drie jaar voor 2021. Zijn racevaardigheden waren echt iets waar we ons op richtten, ervoor zorgen dat we gewoon punten pakten als het niet mogelijk was om een race te winnen." Verstappen ging natuurlijk niet het gevecht uit de weg, maar volgens Lambiase moest de Nederlander de afweging maken of het gevecht het wel waard was. "We concentreerden ons op het opbouwen van zijn consistentie, hij moest elke race finishen, misschien niet in een situatie terechtkomen waarin hij in een 50/50-ongeluk met een andere coureur kon belanden", aldus 'GP'.

Gerelateerd