Kees van de Grint vertelt dat Max Verstappen in Australië niet is uitgevallen vanwege betrouwbaarheidsproblemen, maar omdat er door zijn team een menselijke fout is gemaakt met de remmen. Dat verklaart volgens de voormalig Formule 1-bandenexpert en Ferrari-man de woede bij de drievoudig wereldkampioen.

Max Verstappen kwalificeerde zich op pole position voor de Grand Prix van Australië, en leek in eerste instantie na een goede start op zijn derde achtereenvolgende overwinning van het seizoen af te stevenen. De race in Down Under werd er voor de 26-jarige Nederlander echter een om snel weer te vergeten. Verstappen werd in de tweede ronde ingehaald door Carlos Sainz, en niet lang hierna verscheen er rook uit de achterkant van zijn RB20. Zo viel op Albert Park het doek voor de Limburger al na enkele ronden.

Uitvalbeurt Verstappen in Australië

Het was voor het eerst sinds de Grand Prix van Australië in 2022 dat Verstappen de eindstreep niet wist te halen, maar de oorzaak achter het probleem is nog altijd wat vaag. Het probleem zat hem duidelijk in de remklauw rechtsachter, maar wat er precies mis is gegaan, is niet duidelijk. Verstappen was zichtbaar woedend toen hij uit zijn cockpit klom, maar verscheen niet veel later afgekoeld voor de camera. Hij vertelde dat het was alsof hij met de handrem erop reed, maar dat het onvermijdelijk is om na zo'n lange finishreeks een keer weer uit te vallen.

Menselijke fout

In de media wordt gediscussieerd over of de RB20 van Red Bull Racing met betrouwbaarheidsproblemen kampt rondom het remsysteem, of dat er een menselijke fout is gemaakt in Melbourne. Volgens Kees van de Grint bestaat er echter geen twijfel: "Het is heel duidelijk, Max weet wat er is gebeurd", klinkt het in het Viaplay-programma Slipstream. Er is gewoon een fout gemaakt, een menselijke fout. Hij heeft geen pech gehad. Ja, hij heeft pech gehad dat hij uitvalt, maar het is niet zo dat er tijdens het rijden iets kapot is gegaan."

De voormalig topman van bandenleverancier Bridgestone vervolgt: "Hier is voor de tijd een fout gemaakt, en dat wist hij. Daar was hij zo kwaad over. Dat geeft aan... Drievoudig wereldkampioen, 51 races in de Formule 1 gewonnen, en als er een keer te weinig benzine in de tank zit, en nu ook, gaat hij tekeer. Een andere rijder zou zeggen: 'Vliegtuig klaarzetten en naar huis toe.' Hij niet. En dat was heel duidelijk."

