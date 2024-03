Max Verstappen zag de zwart-witgeblokte vlag niet tijdens de Formule 1 Grand Prix van Australië. De Red Bull-coureur moest al in de beginfase opgeven en nadat hij eenmaal was uitgestapt, maakte hij een zeer geïrriteerde opmerking richting het team.

Verstappen was dit weekend in geen enkele sessie de snelste tot Q3. Onverwachts pakte de drievoudig wereldkampioen toch de pole position voor de wedstrijd op het Albert Park Circuit. Hij kwam bij de start prima weg en behield de leiding in de openingsronde. In de tweede ronde maakte hij een foutje wat Carlos Sainz de kans gaf om hem met behulp van de DRS te passeren. Een ronde later kwam er rook uit de RB20 van Verstappen en moest hij vaart minderen. De Nederlander reed richting de pits toen de rem rechtsachter explodeerde en er een klein brandje ontstond. Het was zijn eerste uitvalbeurt sinds 2022, toevallig ook in de Grand Prix van Australië. Twee jaar geleden was het echter het brandstofsysteem dat het begaf. Verstappen kon vandaag een recordevenarende tiende overwinning op rij behalen, maar dat lukte helaas voor hem dus niet. Sainz ging er met de zege vandoor.

Pitstop doen met fikkende auto

Toen Verstappen uit zijn beschadigde bolide was gestapt en zijn helm had afgedaan, ging hij meteen in gesprek met een van de engineers. Het gesprek werd afgesloten met Verstappen die op zijn hoofd tikte en "fucking dom" zei. Hij legde naderhand uit dat de opmerking niet ging om de uitvalbeurt zelf. Gevraagd door de aanwezige media in Melbourne of hij boos was op het team, antwoordde de Limburger: "Het had te maken met het feit dat het team vastberaden was om doodleuk een pitstop te doen, terwijl de auto nog in brand stond. Ik had zoiets van: 'Wat zijn we eigenlijk aan het doen?' Dat is alles wat het was," aldus de coureur die Australië verlaat als de kampioenschapsleider ondanks de nulscore. Charles Leclerc heeft dankzij zijn tweede plaats wel het gat kunnen dichten tot 4 punten. Ook in het constructeurskampioenschap is de voorsprong van Red Bull op Ferrari gekrompen tot 4 punten.

