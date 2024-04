Groot nieuws vanuit Duitsland: Volgens F1-Insider gaat het kamp van Verstappen na de Grand Prix van Miami in gesprek met alle kopstukken van Mercedes, over een eventuele overstap in 2025. Een belangrijke voorwaarde van Max Verstappen zou zijn dat zowel Helmut Marko als Adrian Newey meeverhuizen naar de Duitse formatie.

Lewis Hamilton speelde afgelopen winter de hoofdrol in de transfer van het decennia, toen bekend werd dat hij na dit jaar Mercedes inruilt voor het team van Ferrari. Maar het begint er steeds meer op te lijken dat een andere nog grotere megadeal, niet alleen bestaat uit speculatie in de media. Mercedes-teambaas Toto Wolf heeft een charmeoffensief geopend op Max Verstappen, en maakt er geen geheim van de drievoudig wereldkampioen graag vanaf volgend seizoen in het stoeltje van Hamilton te plaatsen. Verstappen lijkt in eerste instantie geen enkele reden te hebben om het dominante Red Bull Racing in te ruilen voor het kwakkelende Mercedes, maar de situatie rondom teambaas Christan Horner speelt Wolff mogelijk in de hand.

Artikel gaat verder onder video

Mercedes-top wil kamp Verstappen ontmoeten

Het doorgaans goed ingevoerde F1-Insider meldt namelijk dat het kamp van Max Verstappen, bestaande uit de coureur zelf, zijn vader Jos en zijn manager Raymond Vermeulen, na de Grand Prix van Miami en vóór het raceweekend in het Italiaanse Imola, in gesprek zullen gaan met de top van Mercedes. "F1-Insider heeft vernomen dat aandeelhouders van het Formule 1-team Toto Wolff, CEO Ola Källenius en Sir James Ratcliffe (Ineos topman) de clan van Verstappen willen ontmoeten", zo leest het. "De Nederlander beslist hierna of hij volgend jaar naar Mercedes wil verhuizen."

Red Bull-technici

Verstappen heeft een contract tot eind 2028, maar beschikt over een clausule waarmee hij eerder bij Red Bull Racing mag vertrekken, als zijn mentor en vertrouweling Helmut Marko de renstal verlaat. "Het staat vast dat Marko Verstappen niet in de weg zal staan, mocht dat nodig zijn", schrijft de site. "Verstappen wil tijdens de gesprekken eerst kijken hoe serieus Mercedes is. In hoeverre ze concessies willen doen aan Verstappen. Voor de drievoudig wereldkampioen draait het niet alleen om geld. Hij wil de garantie dat de Mercedes in 2025 beter zal zijn dan dit jaar. Daarom wil hij graag dat Mercedes belangrijke technici van Red Bull Racing overneemt."

Helmut Marko en Adrian Newey ook in de deal

Eerder werd al bekend dat teambaas Toto Wolff bereid is om ook Helmut Marko over te laten vliegen naar Duitsland, maar volgens F1-Insider wordt de rode loper ook uitgerold voor Adrian Newey. Newey is het technisch opperhoofd van Red Bull Racing en is onder andere verantwoordelijk voor de kampioenschapwinnende auto's van Sebastian Vettel en Verstappen. Eerde deze week bracht Auto, Motor und Sport naar buiten dat Newey heeft besloten na dit jaar bij Red Bull Racing te vertrekken, wat zou rijmen met de suggestie dat ook de Brit meekomt naar Mercedes. Daar moet echter ook een kanttekening bij worden geplaatst. Newey heeft een contract tot eind 2025, en mag daarnaast eerst een jaar niet voor een concurrerend team werken.

Giftige sfeer binnen Red Bull

Het artikel leest verder: "De kansen op verandering zijn groter dan verwacht. Emotioneel is de beslissing al gevallen. De hele Verstappen-clan heeft zich uitgesproken tegen Horner en voor Marko. Insiders melden dat de sfeer giftig is. De Nederlander moet nu de afweging maken of hij het sportieve aspect - Red Bull staat in 2025 waarschijnlijk garant voor nog een wereldkampioenschap - belangrijker vindt dan de stemming binnen het team." Vanaf 2026 gelden er nieuwe motorische reglementen binnen de Formule 1, wat mogelijk ook een voordeel is voor Mercedes in de jacht op Verstappen.

Gerelateerd