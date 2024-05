Max Verstappen is getipt om over een aantal jaar een overstap te maken van Red Bull Racing naar Ferrari. Dat maakte Mike Hezemans duidelijk tegenover de drievoudig F1-kampioen tijdens het Grand Prix-weekend in Miami. De voormalig coureur zou hem graag in het rood wereldtitels zien pakken.

Verstappen is sinds het binnenslepen van zijn eerste wereldbeker in 2021 oppermachtig in de koningsklasse, mede dankzij de sterke bolides die Red Bull produceert. Het rommelt echter bij de Oostenrijkse renstal. Er zou een machtsstrijd gaande zijn waarbij beschuldigingen richting teambaas Christian Horner omtrent ongepast gedrag centraal staan. Hoofdontwerper Adrian Newey heeft ondertussen zijn afscheid officieel gemaakt en ook sportief directeur Jonathan Wheatley zou een vertrek bij de energiedrankfabrikant overwegen. Verstappen wordt inmiddels gelinkt aan Mercedes, maar Hezemans ziet zijn mede-Eindhovenaar liever bij Ferrari.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Chris Woerts blundert bij Vandaag Inside: Verstappen in plaats van Hamilton naar Ferrari

Wereldkampioen met Ferrari

Mike Hezemans werd door Viaplay gevraagd naar hoe hij kijkt naar de toekomst van Verstappen in de Formule 1. "Ik vind dat Max, maar dat is gewoon mijn idee... Dit jaar wordt hij wereldkampioen," begon de tweevoudig 24 Uur van Spa-winnaar. "Volgend jaar is dat voor een procent of negentig zeker denk ik. Voor 2026 weet niemand het nog. Ik vind daarna, 2026 of 2027, dat je dan in een Ferrari moet gaan zitten. Dat is veel leuker. Dat is veel leuker voor ons. Vergeet Mercedes. Dat zou ik leuk vinden - en het liefste nog met Hamilton erbij. Dat zou top zijn, en dan wereldkampioen worden."

OOK INTERESSANT: Verstappen wilde Newey bij Red Bull houden: "Ik heb dat gezegd"

Hamilton kansloos tegen Verstappen

"Hoelang zijn ze al geen wereldkampioen geworden? Een jaar of dertig?", vervolgde Hezemans over de Scuderia. "Ze gaan kerken naar je vernoemen daar in Italië. En dan kan je nog Le Mans winnen ook, want daar hebben ze ook nog de auto voor. Ik lobby wel even voor je." Verstappen reageerde lachend: "Nou ja, ze staan daar, dus ik zou daar zo een koffietje kunnen drinken." Hezemans herhaalde dat het iets is wat hij maar al te graag zou willen zien. "Dat zou toch geweldig zijn. Ook voor die Hamilton, al denk ik dat hij totaal geen kans heeft tegen jou, dus daarom vind ik dat ook leuk." Verstappen zei daarop wijselijk: "Hier hou ik me even lekker buiten."

Gerelateerd