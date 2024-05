Regerend wereldkampioen Max Verstappen is ook groot voetbalfan. De Limburger heeft er geen geheim van gemaakt dat hij PSV een warm hart toedraagt en voorafgaand aan de kwalificatie kwam international Virgil van Dijk nog even een kijkje nemen in de paddock.

Voor Verstappen verliep de kwalificatie beter dan verwacht, hoewel een P6 natuurlijk nooit iets is waar de drievoudig kampioen tevreden mee zal zijn. Toch is het een verbetering van de situatie eerder dit weekend. Zo was Red Bull Racing zoekende op vrijdag en worstelde de Nederlander flink met de wagen. Die worsteling was op zaterdag een stuk minder, maar Verstappen moest wel genoegen nemen met de zesde startplek. Charles Leclerc zal namelijk zondag starten vanaf pole position.

Artikel gaat verder onder video

Bezoekje in Monaco

In aanloop naar de kwalificatie toe kwam Liverpool-aanvoerder Van Dijk een kijkje nemen in het motorhome. Daar keek de 32-jarige voetballer naar de verrichtingen van de regerend kampioen, die uiteindelijk niet zijn negende pole position op rij wist te verzilveren.

Gerelateerd