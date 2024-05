Carlos Sainz is als derde aan de finish gekomen in de F1 Grand Prix van Monaco. De Ferrari-coureur wist geen weg langs Oscar Piastri te vinden, maar wist er wel een dubbelpodium van te maken voor de Scuderia.

Sainz had een goede start op het stratencircuit in Monte Carlo. Hij ging zij-aan-zij met Piastri door Sainte Dévote, maar schraapte met zijn linkervoorwiel langs de vloer van de McLaren. De Spanjaard liep een lekke band op en schoot rechtdoor bij het casino. Het geluk bij een ongeluk was dat er met rode vlaggen gezwaaid werd vanwege de flinke crash van Sergio Pérez, Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg achterin het veld. Sainz kon terugrijden naar de pits en, omdat de wedstrijd was stilgelegd voordat er een ronde was verreden, mocht hij de derde positie op de grid weer innemen bij de herstart.

Erg blij voor Charles

"Het was spannend en ik had zeker een slecht gevoel erover na de eerste ronde," begon Sainz bij de traditionele interviews op het start-finishgedeelte. "Dat werd al heel snel weer een goed gevoel toen ik de derde positie terugkreeg. Van daaruit was de racepace prima, zoals we hadden verwacht. Het was echter onmogelijk om in te halen op de straten van Monaco. Ik ben erg blij om te zien dat Charles de Grand Prix in zijn thuisland heeft gewonnen. Hoe hij het hele weekend heeft gereden en dat ik met P3 het podium met hem mag delen, is geweldig voor het hele team. Ze verdienen het en het lijkt erop dat we ieder weekend steeds sterker worden."

