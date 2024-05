Op de mediadag in aanloop naar de F1 Grand Prix van Monaco kwam het bericht naar buiten dat Williams vergevorderde gesprekken voert met Carlos Sainz. Teambaas James Vowles heeft op de geruchten gereageerd.

Lewis Hamilton kondigde afgelopen winter aan Mercedes, waarmee hij zes wereldkampioenschappen verdiende, na dit jaar te verlaten. De overstap van de Zilverpijlen naar Ferrari was de eerste domino die viel in dit silly season. Langzaam maar zeker wordt er steeds meer bekend over wie waar terechtkomt in 2025. Fernando Alonso en Alexander Albon hebben contractverlengingen getekend bij Aston Martin en Williams, respectievelijk, en Nico Hülkenberg zal verhuizen naar Sauber wat vanaf het jaar daarop Audi wordt. Er zijn nog maar liefst elf zitjes te vergeven. Sainz moet bij Ferrari plaatsmaken voor Hamilton en is dus al een aantal maanden opzoek naar een nieuwe werkgever. Hij hoopt naar verluidt de teamgenoot van Max Verstappen te kunnen worden bij Red Bull Racing. Daarnaast zou de Spanjaard al een aanbieding van Audi hebben gekregen.

Gesprekken met meerdere coureurs

Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com zou het echter Williams zijn dat vergevorderde gesprekken voert met Sainz, mogelijk voor een tweejarige deal. Terwijl Audi nog een opstartfase moet meemaken met haar nieuwe power unit, heeft Mercedes al bewezen dat de motorafdeling een sterke kant van het team is.

Vowles werd door Sky Sports F1 gevraagd of hij iets kon vertellen over deze geruchten, waarop de teambaas reageerde: "Carlos wie?", met een brede lach op zijn gezicht. "Wat het is, je bent altijd in gesprek met een aantal coureurs. Dat zijn het soort gesprekken die horen te blijven tussen individuele groepen en zijn niet voor het publiek bedoeld. Als er iets te bespreken valt, dan zorgen we ervoor dat we het aan de wereld laten weten."

Er zouden meerdere kandidaten zijn voor het zitje naast Albon. Vowles kon wel bevestigen dat Logan Sargeant zeker risico loopt deze kwijt te raken, maar is er verder niet op ingegaan met welke coureurs hij gesprekken voert. Volgens de geruchten zou Valtteri Bottas een kanshebber zijn of Andrea Kimi Antonelli kan bij Williams worden geplaatst, als Mercedes besluit dat ze een ervaren coureur naast George Russell willen hebben volgend jaar in plaats van een debutant.

