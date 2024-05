Chris Woerts weet de laatste maanden vaak veel nieuwtjes te brengen over de Formule 1-rechten in Nederland. Echter gaat het wanneer het op de inhoud van de koningsklasse zelf gaat een stuk minder voortvarend met de sportmarketeer. Tijdens de Vandaag Inside-uitzending van woensdag ging het even mis.

De laatste weken rommelt het weer behoorlijk in de Formule 1 en met name op de coureursmarkt valt er een hoop te beleven. De geruchten rondom Max Verstappen zijn weer behoorlijk gegroeid na het vertrek van Adrian Newey. De Nederlandse coureur wordt veelvuldig in verband gebracht met het team van Mercedes, waar Lewis Hamilton na dit seizoen de deur achter zich dichttrekt voor een Ferrari-avontuur in Italië naast Charles Leclerc. Van dat laatste nieuwtje, alweer daterend van enkele maanden geleden, lijkt Woerts echter niet helemaal op de hoogte.

Geblunder bij Woerts

In de Vandaag Inside-uitzending merkt René van der Gijp - nogal verbaasd - op dat Verstappen helemaal niet naar Ferrari gaat. Woerts reageert: "Mercedes heeft een bod gedaan. Maar nu die Newey, waar hij [Verstappen] heel close mee is naar Ferrari gaat, is wel de verwachting dat Max [ook daarheen gaat]." Van der Gijp interrumpeert hem: "Maar daar gaat Hamilton heen." Vervolgens lijkt Woerts door de mand te vallen: "Is dat zo?" Vervolgens corrigeert hij: "Ja, die gaat daarheen." Vervolgens begint de hele studio te schateren: "Hij zit gewoon uit zijn nek te lullen! Dit kan echt niet!", lacht presentator Wilfred Genee. "Dit is de laatste keer, hoor", besluit Johan Derksen.

