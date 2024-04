Olav Mol verwacht dat als Adrian Newey (65) inderdaad besluit te vertrekken bij Red Bull Racing, het meer voor de hand ligt dat hij een punt zet achter zijn loopbaan in de Formule 1, dan dat hij bij een andere renstal aan de slag gaat.

De toekomst van Adrian Newey bij Red Bull Racing is al langer onderwerp van gesprek. De topontwerper - onder andere verantwoordelijk voor de titelwinnende auto's van Sebastian Vettel en Max Verstappen - wordt gezien als een van de belangrijkste personen binnen het team, maar de Brit zou zich niet langer op zijn gemak voelen bij de Oostenrijkse grootmacht, vanwege de soap die gaande is rondom teambaas Christan Horner. Afgelopen donderdag bracht Auto, Motor und Sport naar buiten dat Newey inderdaad van plan is eind dit jaar bij het team te vertrekken.

Onderzoek naar Horner

Begin februari kwam naar buiten dat de Brit door een vrouwelijke medewerker van Red Bull Racing werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag, waarna energiedrinkgigant Red Bull een onafhankelijk onderzoek startte. Dit onderzoek werd in het voordeel van Horner afgerond, maar daarmee was de kous niet af. Kort na het afronden van het onderzoek werd er een anonieme mail in de Formule 1-paddock rondgestuurd met vermeend bewijs, wat uiteraard voor olie op het vuur zorgde.

Daarnaast liet de vrouw in kwestie het er niet bij zitten. Zij diende een klacht in bij de FIA, het overkoepelende motorsportorgaan waar onder andere de Formule 1 onder valt. Het beroep dat de medewerkster heeft ingediend wordt behandeld door de King's Council in het Verenigd Koninkrijk. De vrouw gaat vooral in op het punt dat zij van mening is dat ze oneerlijk is behandeld door Horner. Het onderzoek is in haar ogen niet grondig genoeg uitgevoerd en ze is bereid om het uit te vechten in de rechtszaal. Halverwege mei wordt er meer duidelijkheid verwacht.

Newey vertrekt naar verluidt bij Red Bull Racing

Newey zit naar verluidt niet langer op deze soap te wachten, en zou daarom eind dit jaar bij het team willen vertrekken. Sindsdien doen geruchten de ronde over waar een van de meest gewilde namen in de Formule 1-paddock aan de slag zou kunnen gaan, maar Olav Mol verwacht dat dit niet in de Formule 1 zal zijn: "Mocht Newey besluiten weg te gaan bij Red Bull: het contract wat hij heeft is tot en met 2025, plus dan ook nog een jaar lang concurrentiebeding", schrijft hij op X. "Dan zou hij pas in 2027 voor een ander team kunnen werken. Kiezen voor pensioen ligt wellicht meer voor de hand."

