Max Verstappen heeft de meeste punten gescoord tijdens het F1 Grand Prix-weekend in Miami, ondanks dat hij als tweede aan de finish kwam in de race van zondag. Het is voor het eerst dat dat is gebeurd sinds het seizoen van 1957.

Verstappen maakte een uitdagende paar dagen mee op het Miami International Autodrome. De coureur van Red Bull Racing leek niet tevreden over de balans van de RB20 en ook de grip in de banden was ver te zoeken. Desondanks was hij tot zijn eigen verbazing wel het snelst in de sprintkwalificatie, waarna de inmiddels beroemde woorden 'Lol, wat is er met de rest gebeurd?' volgden op de boardradio. Verstappen won de Sprint met drie seconden voorsprong op Charles Leclerc en pakte later die zaterdag pole position voor de Grand Prix.

Verstappen scoort één punt meer

Verstappen behield de leiding bij de start van de zondagsrace. Oscar Piastri ging de Ferrari's voorbij voor de tweede plek en kon de Nederlander vervolgens bijhouden. Het gat was slechts drie à vier seconden toen het tijd was voor de pitstops. Lando Norris bleef lang buiten en kon vervolgens profiteren van de Safety Car met een gratis pitstop. Na de herstart reed de McLaren-coureur weg van de rest van het veld en verdiende hij zo zijn allereerste overwinning in de Formule 1. De jonge Brit scoorde echter niet de meeste punten afgelopen weekend. Norris was namelijk uitgevallen in de Sprint na contact met Lance Stroll en had dus alleen de 25 punten van de zondag binnengesleept. Verstappen behaalde in totaal 26 punten in Miami met de zege in de Sprint en de tweede positie in de Grand Prix.

Gedeelde auto

Het is voor het eerst sinds de Britse Grand Prix van 1957 op het circuit van Aintree dat niet de winnaar, maar de man die tweede is geworden de meeste punten scoort. In de beginjaren was het niet ongewoon voor Formule 1-coureurs om een auto te delen, en dat was 67 jaar geleden ook het geval bij Tony Brooks en Stirling Moss. De laatstgenoemde viel halverwege de race uit met een geplofte motor. Brooks, nog niet helemaal fit vanwege een crash op Le Mans een maand eerder, werd naar binnen geroepen en Moss mocht zijn Vanwall overnemen. Na een inhaalrace kwam Moss als eerste over de streep, maar omdat hij de auto had gedeeld met een andere coureur kreeg hij slechts de helft van de punten. Moss kreeg vijf punten, inclusief een bonuspunt voor de snelste ronde. Ferrari-coureur Luigi Musso die de race in zijn eentje had gedaan, werd tweede en kreeg daarvoor de volle zes punten en verdiende dus meer dan winnaar Moss.

