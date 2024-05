Simracer Max Verstappen heeft ondanks de virtuele 24-uurs race op de Nürburgring nog een gaatje gevonden voor het Formule 1-weekend in Imola. De Nederlander legt op de drivers parade uit dat de uren die hij in de simulator heeft doorgebracht, niet van zijn nachtrust zijn afgegaan.

De Limburger wist zichzelf op zaterdag te belonen door de pole position voor de Grand Prix van Emilia-Romagna te pakken. De Nederlander was na de kwalificatie direct in de simulator gekropen om voor zijn andere team, Team Redline, de 24 uur van de Nürburgring te rijden. Dat ligt momenteel nog aan kop en Verstappen heeft vanochtend ook nog even wat uurtjes gemaakt.

Artikel gaat verder onder video

Genoeg slaap gehad

Wat iedereen in zijn of haar vrije tijd doet, dat is natuurlijk aan de persoon zelf. Voor Verstappen, die fervent simracer is, is het dan ook geen probleem om tijdens het raceweekend nog uren te maken voor zijn virtuele team. Tegenover F1TV legt hij uit: "Ik had ongeveer 7 uur [slaap], ik zou liever iets meer slapen, maar 7 uur op raceday is absoluut prima, ik kijk er nu naar uit om te racen", zo bereidt hij zich voor op de grote prijs van Emilia-Romagna. Wel probeert Verstappen nog de verrichtingen van zijn teamgenoten in de gaten te houden. "De stints waren goed, we rijden nog steeds aan de leiding met nog 1 uur en 45 minuten te gaan, dus mijn teamgenoten rijden. Ik probeer het hier en daar nog wel bij te houden en dat is altijd erg leuk", aldus de drievoudig wereldkampioen.

