Technisch directeur Pierre Waché van Red Bull Racing erkent bij Sky Sports F1 dat het team vanaf dit weekend echt geen beroep meer doet op de diensten van Adrian Newey. De Fransman wordt effectief gezien als de opvolger van de Brit, maar stelt zelf dat het teambelang vooropstaat en dat het niet zijn doel is om Newey te vervangen.

Het vertrek van Newey heeft toch flink wat stof doen opwaaien. De 65-jarige ontwerper wilde naar eigen zeggen even een pauze en sprak over een mogelijk pensioen. Toch lijken de geruchten in de wandelgangen te wijzen naar een eventuele terugkeer in de Formule 1, maar dan bij het team van Ferrari. Voorlopig is Newey nog in dienst bij Red Bull Racing, maar daar komt in 2025 een definitief eind aan.

Voorzichtig

Waché snapt dat ieder team zit te springen om Newey in te lijven. "Op dit moment, omdat hij de potentie heeft om naar een concurrent te gaan - zoals bij elke vertrekker maakt het niet uit wat je naam is - is er een risico om wat IP [intellectueel eigendom] op te pikken over de huidige auto - en over de toekomstige auto nog meer. We zijn heel voorzichtig. Dat heb ik van hem geleerd!"

Al een tijdje zonder Newey gewerkt

Hoewel de rol van Newey in de afgelopen jaren is geslonken, wijst Waché wel naar een flink verlies. "Het is een verlies. Als je iemand verliest die zo groot is als hij, is het duidelijk dat we zijn ervaring missen, maar we hebben al een tijdje geprobeerd om op sommige gebieden zonder hem te werken. We weten dat we goede mensen hebben en de toekomst zal ons vertellen hoe moeilijk het zal zijn of niet, maar we zijn voorbereid." Daarnaast bevestigt Waché dat Newey al een stapje terug had gedaan en dat er dus fundamenteel niets verandert.

Team is groter dan één persoon

Newey werd altijd gezien als het genie achter de wagens van Red Bull, maar zo'n stempel wil Waché vooral niet krijgen. "Ik ben hier niet om hem te vervangen. Ik ben hier om ervoor te zorgen dat het team samenwerkt, dat we technisch de juiste richting hebben. Ik wil hem niet vervangen in de zin van mijn naam. Dat is niet mijn doel. Ik ben niet het genie. We hebben succes dankzij het team. Adrian maakte deel uit van het team, maar nu hij weggaat moet het team het zonder hem doen", zo klinkt het nuchter. Daarnaast is een team nooit van één iemand afhankelijk: "Het succes komt van het team en verschillende spelers binnen het team. Het komt niet van één persoon - en nog minder door mij."

