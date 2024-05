Max Verstappen maakt doorgaans niet zoveel fouten in de Formule 1, maar tijdens de Grand Prix van Miami ging het toch even bijna mis. De Nederlander schoot rechtdoor in bocht vijftien, waardoor hij een paaltje van het circuit ramde. Na afloop van het moment kan de wereldkampioen er wel om lachen.

Verstappen begon de Grand Prix van Miami vanaf pole position en na het ternauwernood ontwijken van teamgenoot Pérez bij de start, leek het erop dat de Nederlander op weg kon naar zijn vijfde zege van dit seizoen. Dat liep echter toch wat anders, want na een safety car-situatie door een crash van Logan Sargeant en Kevin Magnussen kwam de drievoudig wereldkampioen plotseling terecht achter Norris. De McLaren-coureur was pijlsnel op het circuit van Miami en reed onverstoord richting zijn eerste Formule 1-zege ooit.

Verstappen over het paaltje

Ook voor de safety car ging het niet helemaal van een leien dakje voor de drievoudig wereldkampioen: in bocht vijftien mistte hij even zijn rempunt, schoot hij rechtdoor en ramde hij het in de weg staande paaltje van het circuit af. Op de persconferentie na afloop van zijn tweede plek in Miami kan Verstappen er inmiddels wel om lachen: "Ik vond hem niet mooi, dus ik besloot om hem van de baan te rammen en daarnaast ook nog eens de voorvleugel te testen. De crash test is dus volledig uitgevoerd. Uiteindelijk was er geen schade en was het paaltje voor iedereen verdwenen. Daarna kon iedereen er zo overheen blazen", stelt de Red Bull-coureur.

Andere woorden Horner

Het feit dat Verstappen zegt dat er geen schade was aan zijn Red Bull strookt overigens in tegen wat teambaas Christian Horner te zeggen had na afloop van Miami: "Helaas raakte Max één van die paaltjes bij de chicane, en een deel van dat paaltje beschadigde de vloer van de auto. Ik kan niet in detail treden over hoeveel tijd dat kostte, maar het was absoluut geen voordeel. Het was een aanzienlijk stuk aan de linker achterkant van de vloer. Daar miste een deel en bovendien was de vloer nogal aan het flexen. Het heeft zeker niet geholpen", zo liet de Red Bull-voorman onder meer optekenen.

