Had Norris ook gewonnen zonder de safety car in Miami?

Het is Lando Norris gelukt om zijn eerste zege te pakken tijdens de Grand Prix van Miami. De Brit werd een beetje geholpen door de timing van de safety car en het zorgt voor wat verdeeldheid bij de fans. Zo vindt de één dat de safety car direct de Brit had moeten oppakken, als leider van de wedstrijd in plaats van Max Verstappen. De ander wijst simpelweg naar een gelukje. GPFans duikt in de situatie en legt uit wat er nu precies gebeurde.

In ronde 28 leidt Norris de Grand Prix van Miami. Dat was in eerste instantie Verstappen, maar die had in de 24e ronde zijn eerste pitstop al gehad. De Nederlander was daardoor teruggevallen naar de tweede positie. Verstappen keek aan tegen een gat van 11,5 seconden, toen Logan Sargeant en Kevin Magnussen met elkaar de baan afgingen. In eerste instantie werd er alleen met de gele vlag gezwaaid, maar die werd kort daarna omgezet naar een volledige safety car-situatie. Norris reed op dat moment net voorbij de pitstraat, waar het team van McLaren zich in alle haast aan het klaarmaken was voor een pitstop. Bernd Mayländer kwam weliswaar naar buitengereden, maar Norris zat er al voor. Verstappen werd dan ook door safety car opgepikt.

Reglementenboek

Er gaan geluiden op die stellen dat Mayländer als bestuurder van de safety car direct de leider van de race had moeten oppakken, in plaats van Verstappen. Toch gaat die gedachte niet helemaal op. In artikel 55.6 van het sportief reglement van de FIA is te lezen dat de safety car de baan op zal rijden met de oranje zwaailichten aan en dat dit gebeurt, ongeacht waar de leider van de wedstrijd zich op dat moment bevindt.

Achterstand Verstappen

Verstappen werd dus opgepikt en het gat met Norris was 11,5 seconden, maar dit liep in rap tempo op. Uiteindelijk kwam Norris met een voorsprong van zo'n dertig seconden de pitstraat in, om op die manier zijn 'gratis' pitstop uit te voeren. De totale stoptijd van Norris met inrijden van de pitstraat tot aan het uitrijden van de pitlane duurde 23 seconden. Neem daarbij de lagere snelheid die er gereden wordt achter de safety car en Norris kwam dus uiteindelijk nog voor de Mercedes van Mayländer de baan op met verse banden. In ronde dertig liet de safety car het veld weer los, om vervolgens Norris op te pikken en daar zit volgens velen met probleem.

Kritiek

De criticasters zijn er ook en dat is begrijpelijk. Het is gebruikelijk dat de safety car de leider van de wedstrijd oppakt, maar dus niet noodzakelijk, zoals artikel 55.6 stelt. Het is niet vaak voorgekomen, maar tegelijkertijd is de Formule 1 een sport met veel toevalligheden. Ook is er nog het argument dat Norris het gat van 11,5 seconden kon vergroten naar 30 seconden ten tijde van de safety car-periode en dat hielp hem in zijn 'gratis' pitstop. Er geldt echter wel een maximum deltatijd waar de coureurs zich aan moeten houden, maar dat is alleen bij het rijtje auto's dat achter de safety car aanrijdt. De rest kan op die manier het gat dichten en netjes aansluiten en ook dit was het geval met Norris.

Had Norris zonder de safety car kunnen winnen? Gezien de racepace van Verstappen na het momentje in de chicane, waarbij de Nederlander het paaltje meenam en schade opliep, waarschijnlijk wel. Wel had de Brit meerdere coureurs moeten inhalen, maar die situatie heeft zich uiteindelijk nooit voorgedaan. Het kwartje viel zondag de kant op de Norris en daar lijken veel fans en vooral ook Verstappen, prima mee te kunnen leven.

