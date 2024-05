Volgens Adrian Newey wordt er momenteel veel geklaagd over het 2026-reglement, maar wordt het inmiddels tijd dat de technici de uitdaging in de nieuwe regels gaan zien. De 65-jarige Brit trekt in gesprek met Sky Sports F1 de vergelijking met de benadering van het 2022-reglement.

Vanaf 2026 moeten de motoren een grotere rol gaan spelen binnen de sport. Dat reglement is inmiddels al vastgelegd, al is niet iedereen daar even blij mee. Vanaf het nieuwe reglement zal de Formule 1-auto worden voorzien van een power unit waarbij vijftig procent van het vermogen uit de verbrandingsmotor komt, de andere helft wordt door de elektrische motor opgewekt.

Huidig F1-reglement minder beperkt, dan gedacht

Newey trekt de vergelijking met het 2022-regleement. Daarvan was van tevoren ook de angst dat de regels wel erg veel beperkingen met zich meebrachten. Toch was daarvan niets te zien toen de auto's werden getoond. Zo had Red Bull Racing een heel ander concept dan het 'badkuip'-concept van Ferrari of het 'zeropod'-concept van Mercedes. "Ik moet toegeven dat toen wij de 2022-regels zagen in 2020, toen dachten wij ook dat ze erg beperkend waren en dat was best jammer. Hoe meer regels er zijn, hoe minder creativiteit er mogelijk is. Maar eigenlijk is er best wat flexibiliteit mogelijk en dat zagen we aan het begin van 2022. Er waren veel verschillende ontwerpen en dat is nu meer naar elkaar toegegroeid."

"I'm sure 2026 will be another big challenge" 📝



Adrian Newey looks ahead to F1's new rule regulations, but will he be involved? 👀 pic.twitter.com/tNdi0xJv4r — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) May 7, 2024

2026-regels

Newey is nog niet onder de indruk van het komende reglement, maar stelt tegelijkertijd dat het allemaal nog even moet indalen bij de technici. "Als we dan het 2026-reglement bekijken; op dit moment ziet het er uit als een vreemd setje regels, maar om ze nu al af te schrijven, dat is echt veel te voorbarig. Er komt altijd een punt dat je als ontwerper gaat kijken of het goede of slechte regels zijn. Wel komt er een moment dat je dat moet negeren en simpelweg de uitdaging erin moet gaan zien. Ik ben er zeker van dat de 2026-regels wederom een flinke uitdaging zal zijn."

Toekomst

De Brit heeft vorige week zijn afscheid aangekondigd en de verwachting is dat hij met pensioen gaat. Toch zijn er ook speculaties over een eventuele overstap naar Ferrari en ook Aston Martin heeft een miljoenenbod neergelegd. Newey zelf, sluit een terugkeer echter niet uit. "Of ik daar onderdeel van ben, dat weet ik echt niet, maar voor degene die er wel mee bezig zijn, wordt het een flinke kluif."

