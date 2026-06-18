close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Laurent Mekies, Red Bull Racing, generic, 2026, Monaco

VIDEO: Red Bull komt met aangepaste F1-wagen naar Oostenrijk | GPFans News

VIDEO: Red Bull komt met aangepaste F1-wagen naar Oostenrijk | GPFans News

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Red Bull Racing gaat naar Oostenrijk met een flink updatepakket. Het team wil gaan knallen op het thuiscircuit.

Gerelateerd

Red Bull Racing VIDEO

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Verstappen ziet Oranje de Zweden verslaan: '2-1, wij winnen'

Verstappen ziet Oranje de Zweden verslaan: '2-1, wij winnen'

  • 3 uur geleden
  • 1
FIA erkent 'verkeerde inschatting': Red Bull het bokje omtrent ADUO-regeling

FIA erkent 'verkeerde inschatting': Red Bull het bokje omtrent ADUO-regeling

  • Vandaag 11:59
  • 3
Villeneuve ziet Red Bull instorten: 'Max is de laatste soldaat die nog over is'

Villeneuve ziet Red Bull instorten: 'Max is de laatste soldaat die nog over is'

  • Vandaag 08:01
  • 4
Coulthard ziet positieve punten Verstappen na vijfde plaats Barcelona: "Daar kijkt hij naar"

Coulthard ziet positieve punten Verstappen na vijfde plaats Barcelona: "Daar kijkt hij naar"

  • Vandaag 16:41
Windsor ziet Verstappen zich ontpoppen tot beste coureur ooit

Windsor ziet Verstappen zich ontpoppen tot beste coureur ooit

  • Vandaag 14:02
  • 2
Saward: 'Red Bull overweegt Verstappen aandelen Racing Bulls te geven'

Saward: 'Red Bull overweegt Verstappen aandelen Racing Bulls te geven'

  • Gisteren 20:01
  • 7

Net binnen

21:45
Recap
FIA erkent: Red Bull benadeeld met ADUO, Hamilton won door 'geheime ontdekking' | GPFans Recap
21:00
Van Hoepen onder de indruk van passie Verstappen: 'Zijn leven draait om racen'
20:15
Code geel in Spielberg: Oranje-legioen wacht tropisch weekend in Spielberg
18:45
Norris over dominante Hamilton in Spanje: "Hij had hoe dan ook gewonnen"
18:02
Verstappen ziet Oranje de Zweden verslaan: '2-1, wij winnen'
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Verstappen ziet Oranje de Zweden verslaan: '2-1, wij winnen' WK Voetbal

Verstappen ziet Oranje de Zweden verslaan: '2-1, wij winnen'

3 uur geleden 1
'Hamilton won GP Barcelona-Catalonië door ontdekking tijdens geheime testdag Ferrari' Lewis Hamilton

'Hamilton won GP Barcelona-Catalonië door ontdekking tijdens geheime testdag Ferrari'

Vandaag 12:42 4
FIA erkent 'verkeerde inschatting': Red Bull het bokje omtrent ADUO-regeling Red Bull Racing

FIA erkent 'verkeerde inschatting': Red Bull het bokje omtrent ADUO-regeling

Vandaag 11:59 3
Wolff grapt over relatie Hamilton met Kim Kardashian: "Misschien helpt dat" Lewis Hamilton

Wolff grapt over relatie Hamilton met Kim Kardashian: "Misschien helpt dat"

Vandaag 11:20 2
Ontdek het op Google Play
x