Formule 1-commentator Olav Mol moet toegeven dat Viaplay toch wel een knappe deal heeft weten te sluiten met de FOM. De Scandinavische partij is namelijk tot en met 2029 in bezit van de uitzendrechten en een vijfjarige deal wordt niet snel gesloten met de FOM.

Onlangs werd bekend dat Viaplay ook volgend jaar nog 'gewoon' de Formule 1 zal uitzenden. Toch zou het naar verluidt een hevige strijd zijn geweest om wie de nieuwe uitzendgemachtigde mocht gaan worden. De voormalig rechtenhouder Vodafone/Ziggo deed ook een poging om de koningsklasse terug te halen, maar viste achter het net.

"Ik vind het helemaal goed zo"

Mol is samen met Jack Plooij nog wel te horen via de Belgische tak van Grand Prix Radio en in de podcast F1 aan Tafel gaat de commentator in op de aankoop van Viaplay: "Feit is dat ze een redelijk knappe deal gemaakt hebben. Want in mijn geheugen is er nog nooit een vijfjarige deal gesloten voor de beelden van de Formule 1." Op de vraag of hij zelf is gevraagd om eventueel aan te sluiten, reageert Mol: "Ze hebben mij drie jaar geleden niet gevraagd. Ik zit er nu ook niet, dus waarom zou ik daar nu naartoe gaan? Laat ik het anders zeggen; Ik vind het op dit moment prima dat ik niet meer de hele wereld hoef over te reizen. Ik dacht voorheen nog; dat is best lastig, maar ik vind het helemaal goed zo, dat wend uiteindelijk wel."

Toekomst Viaplay

Viaplay zat in een onzekere financiële positie, maar wist uiteindelijk toch aan het langste eind te trekken. Daar heeft de 62-jarige Mol ook wel een gedachte over. "Als je bijna failliet bent, dan ben je nog steeds niet failliet. En als er mensen zijn die daar geld in willen steken, dan zijn die best wel te vinden. Ik meen te weten dat Canal Plus 26 procent van de totale aandelen van de Viaplay Group gekocht heeft." Mocht Viaplay het niet redden, dan zou de Franse partij wellicht het geheel kunnen overnemen. "Het zou ook kunnen dat het over een aantal jaren helemaal wordt omgeturnd naar Canal Plus, maar dat weet ik allemaal niet."

