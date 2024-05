Pérez krabt zich achter de oren na start Miami: "Schakelde bijna Max uit"

Sergio Pérez is in Miami ontsnapt aan een megablunder tijdens de start van de wedstrijd. De Mexicaan zag een gat, ging ervoor, maar verremde zich en schakelde bijna zijn teamgenoot uit.

'Checo' vertrok zondagmiddag in Miami vanaf P4 en toen de startlichten doofden zag hij Charles Leclerc vanaf P2 een mindere start hebben. De Mexicaan twijfelde geen moment en koos voor de binnenkant van bocht 1. Daar ligt echter wel minder grip en dat merkte de 34-jarige coureur al vrij snel, toen zijn remmen blokkeerden. Daardoor schoof Pérez van de baan en kon hij ternauwernood teamgenoot Max Verstappen ontwijken.

Artikel gaat verder onder video

'Schakelde bijna Max uit'

Het is allemaal goed afgelopen en dus kan Pérez na afloop van de race bij Motorsport.com opgelucht ademhalen. "Ja, het scheelde behoorlijk weinig. Maar toen ik zag dat het zo dicht bij elkaar zat, liet ik mijn rem los en ging ik rechtdoor. Daardoor kon ik de positie niet behouden", zo was het ontwijken van Verstappen geslaagd. 'Checo' rook zijn kans toen hij Leclerc zag haperen. "Charles had een heel slechte start, maar toen ik aan de binnenkant remde was er geen grip - zoals gisteren bij Lewis [Hamilton] het geval was. Naast de lijn was er geen grip, dus ik blokkeerde. Ik schakelde bijna Max uit."

McLaren dit weekend het snelste

De Red Bull's kwamen in Miami niet zo sterk voor de dag, als in de eerdere races van het seizoen. Ook Pérez weet nog niet precies waar dat aan ligt. "Het was vrij ongelukkig. Maar buiten dat hadden we moeite met het tempo vandaag. We konden gewoon niet het gewenste tempo rijden, we moeten zien te begrijpen wat het probleem was." Daarnaast zag hij ook gewoon een sterk McLaren. "Maar zij waren dit weekend het snelste team. Wij lagen waarschijnlijk een klein beetje achter. Lando zette me in die eerste stint onder enorme druk. Op sommige circuits zullen wij wat sterker zijn, op andere circuits weer niet. Maar ik denk zeker dat het een heel spannend gevecht gaat worden."

Gerelateerd