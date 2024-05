Sergio Pérez hoopt zich in Monaco te kunnen revancheren van een slecht weekend in Imola. De Mexicaan wijst in gesprek met F1TV naar de contractonderhandelingen met Red Bull Racing, al stelt hij dat dit weekend de focus ligt op de activiteiten op de baan.

Het is nog maar even de vraag waar 'Checo' volgend jaar zal gaan racen. Red Bull Racing zit in de luxepositie om rustig rond te kijken, al onthulde Helmut Marko dat de eerste prioriteit bij Pérez ligt. Daarvoor moet de Mexicaan wel blijven presteren en daar is hij zich van bewust. Toch zijn er meerdere kapers op de kust, maar Pérez heeft bewezen dat hij op een goede dag het tempo van Max Verstappen redelijk kan volgen. Vooral de mindere dagen moeten eruit.

Dichtbij zegt niets, totdat er is getekend

Pérez hoopt dat zijn contractverlenging zo snel mogelijk rond is, zodat hij de volle concentratie op het racen kan houden. "Ik heb niet echt een percentage of iets. Ik denk dat, totdat je tekent, het niet uitmaakt hoe dichtbij je bent, want er is nog niets getekend", zo legt 'Checo' uit. Desalniettemin wil hij zich niet laten afleiden door de contractperikelen. "Hoe dan ook, de focus ligt nu niet op mijn contract, maar vooral op dit weekend."

Slechte dagen beperken

Toch wil Pérez de zure nasmaak uit Imola, waarbij hij als achtste over de streep kwam, zo snel mogelijk wegspoelen. "Ik denk dat Christian [Horner] wel weet wat er aan de hand is - tot aan Imola hadden we geweldig seizoen. Dat was een moeilijke en dat is het." Wel weet Pérez dat dit zijn achilleshiel is. "Het is belangrijk in mijn seizoen om die slechte dagen te beperken en dan wordt het een geweldig jaar, want ik denk dat ik in topvorm ben. Ik ben echt blij en competitief met de auto. Er is geen reden waarom we het momentum niet kunnen vasthouden."

