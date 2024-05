Hoewel Red Bull Racing meerdere opties heeft, legt adviseur Helmut Marko uit dat Sergio Pérez de eerste optie is voor het tweede zitje vanaf volgend jaar. 'Checo' zit al sinds 2021 bij het Oostenrijkse team, maar er zijn meerdere kapers op de kust.

Eind 2020 werd bekend dat Pérez plaats moest maken voor Sebastian Vettel bij Racing Point, dat het jaar erop als Aston Martin door het leven zou gaan. Door de overwinning in Sakhir was Red Bull Racing overtuigd van de Mexicaan en het jaar erop zou 'Checo' in de kleuren van Red Bull gaan racen. Hoewel Pérez op een goede dag achter teamgenoot Max Verstappen eindigt, is vooral het verval op een slechte dag opvallend. Het heeft ertoe geleid dat er nog steeds geen keuze is gemaakt voor wie er vanaf volgend jaar bij Red Bull Racing zal gaan rijden.

'Checo' is voorkeurskandidaat

Tegenover Kleine Zeitung legt Marko uit dat Pérez toch echt de voorkeurskandidaat is, maar dat nog niets in beton gegoten is. "De besprekingen zijn aan de gang en Checo is nog steeds onze eerste optie. Daar willen we voor de zomerstop duidelijkheid over hebben, ook al leggen we onszelf zeker geen druk op", opent Marko. Pérez kende geen vlekkeloos weekend in Imola en de Mexicaan zal er dus een schepje bovenop moeten gaan doen.

Tsunoda ook een optie?

De afgelopen weken dook de naam van Yuki Tsunoda ook op, maar dat had eerder te maken over een mogelijke stap buiten de Red Bull-familie. De Japanner lijkt duidelijk perspectief te missen op het mogelijke zitje naast Verstappen. Toch onthult Marko dat Tsunoda ook in gesprek is met het topteam. "Natuurlijk neemt hij ook deel aan gesprekken. Over het algemeen hebben we verschillende opties in zijn contract, zodat hij zich voor meerdere jaren kan binden", aldus Marko.

