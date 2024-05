Met een pijnlijke achttiende startplek kijkt Sergio Pérez terug op een rampzalige zaterdagmiddag in Monaco. De Mexicaan had, naar eigen zeggen, veel last van het verkeer op het krappe baantje en dat heeft hem een goede startpositie gekost.

In misschien wel de belangrijkste kwalificatie van het seizoen sloeg 'King of the Streets' Pérez de plank totaal mis. Daar waar teamgenoot Max Verstappen nog wel een stap wist te zetten van de derde training naar de kwalificatie, bleef 'Checo' achter. De Mexicaan kon niet meer uit zijn RB20 persen dan een 1:12.060 en zal daardoor vanaf P18 moeten gaan starten.

Tegenover onder meer GPFans kan Pérez de teleurstelling niet verbergen: "Het was een ramp. In mijn eerste ronde had ik veel last van het verkeer ingaande bocht zes en zeven. En er lagen wat stickers in de apex van bocht acht. Ik verloor daar een paar tienden en dat zou genoeg zijn om door te stoten. Ik zat een halve seconde achter P1 dus het was echt een complete ramp." In Monaco is inhalen tot een kunst verheven en 'Checo' voelt de bui dan ook hangen. "Het weekend is zo goed als voorbij, want er is hier geen enkele mogelijkheid om in te halen, helaas." Op de vraag of het tempo er wel in zat, is hij duidelijk: "Het doet pijn, want met een normaal rondje was genoeg geweest, maar met het verkeer dat we tegenkwamen was het erg moeilijk."

