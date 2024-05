Niet alleen Ferrari zal tijdens de eerste Europese wedstrijd van het jaar met flink wat updates komen, ook het team van Red Bull Racing zal de tweede grote update introduceren, zo meldt het Duitse Auto Motor und Sport.

Tijdens het Grand Prix-weekend in Suzuka introduceerde het Oostenrijkse team de eerste updates van het jaar. Volgens Adrian Newey ging het om slechts een kleine stap voorwaarts, maar was die update vooral bedoeld om meer begrip over de bolide te krijgen. Daarnaast lijkt het veld langzaam maar zeker dichter naar elkaar toe te groeien.

Red Bull en Ferrari nemen updates mee

Het medium meldt dat Red Bull met haar tweede grote update aan zal komen in Imola. Het zou om een update gaan aan het aerodynamische pakket. Vorig jaar was het team van Max Verstappen en Sergio Pérez juist erg tevreden over de twee pakketten die het in het seizoen introduceren.

Ook Ferrari reist naar Imola af met haar eerste echte updates. Toch lijkt Frederic Vasseur het effect van de verbeteringen te bagatelliseren. Zo stelt hij dat updates tegenwoordig niet echt meer de grote 'game changers' zijn. In zijn ogen heeft dat te maken met het feit dat het veld tegenwoordig erg dicht bij elkaar zit. Één of twee tienden winst geeft echter volgens de Fransman wel meer kans om 'vooraan in de groep te staan in plaats van achteraan'.

