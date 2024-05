Ondanks de rivaliteit tussen de twee Formule 1-teams zijn Mercedes-teambaas Toto Wolff en Red Bull-hoofdadviseur Helmut Marko de laatste tijd close geworden. De eerstgenoemde geeft aan dat ze dezelfde gedachtes lijken te hebben over de situatie bij Red Bull.

Die situatie is natuurlijk het feit dat teambaas Christian Horner werd beschuldigd van ongepast gedrag jegens een vrouwelijke collega. Na een langdurig onafhankelijk onderzoek besloot Red Bull GmbH om de klacht af te wijzen, maar een dag later bleven de ogen gericht op Horner, omdat er namelijk foto's van vermeende Whatsapp-gesprekken waren gelekt. Er ontstond ruzie tussen Jos Verstappen en de teambaas, Marko dacht geschorst te gaan worden, geruchten kwamen naar boven dat Max Verstappen naar Mercedes zou vertrekken, en hoofdontwerper Adrian Newey heeft een paar maanden later zijn afscheid aangekondigd. Het zou allemaal deel uit maken van een machtsstrijd tussen de Thaise kant van Red Bull, die Horner steunt, en de Oostenrijkse kant.

Adviseursrol voor Marko bij Mercedes

Wolff en Marko lijken naar elkaar te zijn toegegroeid. "Er zijn niet langer spanningen zoals we die in de afgelopen jaren hadden. Ik heb gehoord dat we nu bloedbroeders zouden zijn, maar dat is een beetje overdreven," begon Marko tegenover oe24. Op de vraag wat hij ervan vond dat Wolff hem wilde aannemen als vervanger van Niki Lauda, de drievoudig wereldkampioen die adviseur werd van Mercedes, antwoordde Marko. "Dat is aardig van hem, maar nog wel wat ver weg. Ons doel is momenteel om rust binnen het team te creëren en de wereldtitel te pakken, wat al moeilijk genoeg is. Iemand als Niki zou nu wel goede hulp zijn [voor Mercedes]."

Marko veel closer met Wolff

"We zijn veel closer geworden," vertelde Wolff bij hetzelfde Oostenrijkse medium. "Ondanks de rivaliteit zijn er waarden die we delen waar we voor staan. Met alle dingen die de afgelopen maanden zijn gebeurd, hebben we ons gerealiseerd dat we hetzelfde denken," zo doelde de Mercedes-topman op de situatie rondom Horner. "Het gaat niet zozeer om Max, maar om het gedrag van sommige mensen [bij Red Bull] waar we hetzelfde over denken." Uiteraard kreeg Wolff ook de vraag of Marko en Verstappen zich bij Mercedes kunnen voegen en of dat al kan in 2026, drie jaar voordat het contract van Verstappen afloopt bij Red Bull. Hij antwoordde: "Alles is mogelijk in de Formule 1, laten we het zo zeggen."

