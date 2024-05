Lewis Hamilton werd tijdens de F1 Grand Prix van Monaco zevende achter Max Verstappen en baalde van het feit dat Mercedes niet goed naar hem communiceerde rondom de pitstop. Teambaas Toto Wolff erkent de fout van Mercedes tijdens het duel met Verstappen.

Op een gegeven moment in de race van afgelopen zondag had Hamilton een gat richting Yuki Tsunoda op P8 dat groot genoeg was om een pitstop te maken. Dit was dan ook wat Mercedes deed, maar Max Verstappen [reed op P6] reageerde direct daarna door ook naar binnen te gaan. Hamilton baalde ervan toen hij zag dat hij nog steeds op P7 reed en liet dat over de boardradio merken. "Waarom heb je me niet verteld dat de ronde [out-lap] kritiek was?"

Wolff baalt van miscommunicatie met Hamilton in Monaco

Tegenover The Mirror laat Wolff zich uit over de situatie, een situatie die hij omschrijft als miscommunicatie. "Dat was eerst een miscommunicatie tussen ons op de pitmuur. We hadden het verkeerd, het had een 'out-lap critical' moeten zijn in een poging om te undercutten. Maar toen was er een discussie of een out-lap genoeg zou zijn op de nieuwe band, dus de boodschap die hij kreeg was op zijn best verwarrend, maar waarschijnlijk verkeerd. Het had een 'out-lap critical' moeten zijn. De zorg op de achtergrond was dat als we de band in één ronde zouden oprekken, wat zou er dan later gebeuren? Maar samengevat was het de verkeerde boodschap aan Lewis, en dit is een teamsport."

Hamilton liet tijdens het weekend in Monaco weten dat teamgenoot George Russell, die vijfde werd in Monaco, een geüpgraded voorvleugel had en Hamilton zelf niet. Wolff zegt dat dit klopt, maar dat dit niet is omdat Hamilton na dit seizoen geen onderdeel van Mercedes meer is. "We proberen het beste uit de relatie te halen en de resultaten te maximaliseren voor dit laatste seizoen. Tussen coureurs en teams kan het altijd gespannen zijn, omdat iedereen het beste wil doen." Hamilton rijdt vanaf 2025 voor Ferrari in jacht op zijn achtste wereldkampioenschap.

Wolff denkt dat Mercedes transparant genoeg is naar Hamilton en Russell

Wolff zegt dat Mercedes de afgelopen jaren al heeft laten zien dat het de relatie met de twee coureurs goed kan managen. "Als team hebben we laten zien dat we zelfs in de meest gespannen wedstrijden tussen teamgenoten proberen om altijd de juiste balans te vinden en transparant en eerlijk te zijn. Als coureur kan ik het begrijpen, je wilt het beste uit jezelf en het team halen en soms als het tegenzit, kun je vraagtekens zetten. Maar als team hebben we 100 procent de missie om beide coureurs de best mogelijke auto's, strategieën en ondersteuning te geven."

