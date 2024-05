Lewis Hamilton kwalificeerde zich zaterdag als zevende voor de F1 Grand Prix van Monaco en start zo achter Max Verstappen. De Brit werd tevens weer verslagen door George Russell, maar volgens Hamilton is daar een reden voor. De auto van Russell had upgrades, die van Hamilton niet.

In gesprek met onder meer GPFans laat Hamilton na de kwalificatie weten dat zijn auto vrijdag beter presteerde dan op zaterdag. "Gisteren [vrijdag] waren we erg goed. Toen we met de kwalificatie begonnen, was het ineens anders. Ik weet niet of het aan de performance ligt of waar dan ook aan, maar de snelheid van mijn auto zakt om een of andere reden gewoon weg. Dus het was wel frustrerend om op P7 te eindigen."

Hamilton past zijn rijgedrag in W15 Mercedes niet aan

Hamilton zegt zelf dat hij tijdens een raceweekend zijn rijstijl niet aanpast om zo betere prestaties uit de W15 te halen. "Ik ben het hele weekend hetzelfde aan het rijden en de auto presteerde prima." Dit zakte zaterdag dus weer weg. Volgens Hamilton heeft teamgenoot Russell, die zich als vijfde kwalificeerde, dit weekend echter een betere auto dan hij had. Dit komt door het feit dat hij de upgrades heeft en Hamilton niet. "Er zit een verschil tussen de twee auto's. Russell heeft de geüpgraded voorvleugel. Dat creëerde een verschil in prestatie van de auto, vooral op hoge snelheid."

Hamilton gaat uit van mindere kwalificatie in F1

Het is een terugkerend fenomeen voor Hamilton en Mercedes dit jaar: prima op vrijdag, wegzakken op zaterdag en daardoor in een lastigere situatie komen op zondag. "Ik verwacht het nu al wel. Elke keer als we van de vrije training naar de kwalificatie gaan, verlies ik een paar tienden." De race pace van Mercedes was volgens Hamilton ook niet fantastisch, maar hij hoopt dat veranderingen dit hebben opgelost. Als hem door GPFans wordt gevraagd naar de race pace voor zondag, zegt Hamilton dat hij hoopt dat hij competitief kan zijn. "De auto was vrij slecht gisteren tijdens de longruns, maar we hebben wat aanpassingen gedaan waardoor het beter zou moeten zijn."

