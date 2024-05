Charles Leclerc heeft de pole position gepakt voor de F1 Grand Prix van Monaco. De Ferrari-coureur was met een rondetijd van 1:10.270 zo'n anderhalf tienden sneller dan Oscar Piastri. Carlos Sainz completeert de top drie en zal morgen vergezeld worden op de tweede startrij door Lando Norris. Max Verstappen werd teleurstellend zesde.

De kwalificatie voor de 81e wedstrijd op het krappe stratencircuit in Monte Carlo werd verreden onder zonnige omstandigheden. De baantemperatuur was opgelopen tot maar liefst 45°C. Charles Leclerc was de grote favoriet bij het aanvangen van de kwalificatie, aangezien de lokale held het snelst was in de vrije trainingen. Max Verstappen worstelde met de wegligging van zijn Red Bull op de vrijdag. Vooral de hobbels vond zijn RB20 niet prettig. Toch wist hij het gat naar de Ferrari van de Monegask te dichten tot twee tienden van een seconde. Maar niemand wist Leclerc te verslaan in de strijd voor pole position. Verstappen leek rap op de zaterdag, maar raakte de muur in Sainte Dévote.

Alonso en Pérez stranden in Q1

Verkeer speelde met alle twintig auto's op de baan een grote rol in de eerste kwalificatiesessie. Zo werd Carlos Sainz genoteerd voor het mogelijk ophouden van Alexander Albon in de zwembadchicane en moest Daniel Ricciardo een rondje afbreken vanwege de langzaam rijdende Kick Sauber-bolides in Massenet. Ook Max Verstappen werd genoteerd door de stewards. Leclerc klaagde dat hij door het verkeer geen ritme kon vinden en bleef halverwege de sessie hangen op P13. Vooraan was het stuivertje wisselen met Oscar Piastri, George Russell, Verstappen, Pierre Gasly en Fernando Alonso in de top vijf na de eerste run. Het circuit werd steeds sneller en de rondetijden gingen naar beneden. Uiteindelijk pakte Russell de eerste stek met een 1:11.492, acht duizendsten voor Piastri en drie honderdsten voor Lewis Hamilton. Verstappen werd zevende. Alonso zakte terug in de tijdenlijst naar P16 en mocht niet door naar Q2. Logan Sargeant wist op snelheid de Red Bull van Sergio Pérez te verslaan voor de zeventiende positie. De zwart-groene auto's van Valtteri Bottas en Zhou Guanyu deden totaal niet mee in de strijd om posities voor Q2 en waren de hekkensluiters in Q1.

Q1 CLASSIFICATION



McLaren en Verstappen snel in Q2

Met vijf auto's minder bleek verkeer nog steeds een probleem in Q2. Esteban Ocon werd opgehouden door Nico Hülkenberg bij het casino en dus werd ook de Haas-coureur genoteerd door de stewards. Na de eerste run stond er geen Mercedes of Ferrari bovenaan de tijdenlijst, maar het was Verstappen met een 1:11.019. Daarmee was hij 0.158 seconden sneller dan Sainz, terwijl Yuki Tsunoda en Ocon indruk maakten met de derde en vierde plek, respectievelijk, voor Leclerc. In de laatste minuten kwamen er meer verbeteringen. Piastri klokte een 1:10.756, al liet hij via de boardradio weten de muur te hebben geraakt. Lando Norris ging nog rapper dan zijn teamgenoot met een 1:10.732. Verstappen propte zich tussen de McLarens met een 1:10.745. Ocon, Hülkenberg, Ricciardo, Lance Stroll en Kevin Magnussen gingen uiteindelijk niet door naar Q3. Een zeer blije Pierre Gasly werd vijfde en mocht dus vechten in de top tien posities.

Verstappen raakt de muur

Norris, Verstappen, Piastri, Leclerc, Gasly, Russell, Hamilton, Sainz, Tsunoda en Albon mochten gaan vechten om de pole position in Monaco. De top tien zat in Q2 nog binnen een halve seconde en de top vier zat binnen een tiende, en dus beloofde het een ontzettend spannende laatste kwalificatiesessie te gaan worden. Gasly en Albon waren voor het eerst in 2024 terechtgekomen in Q3. Na de eerste run stond Leclerc dan toch weer bovenaan met een 1:10.418, maar het gat naar Piastri was slechts 0.026 seconden. Verstappen kwam op de derde plek terecht op anderhalf tienden. Hij liet via de boardradio weten dat hij nog steeds dezelfde problemen had in Mirabeau en de Nouvelle-chicane. Leclerc verbeterde in de tweede run met een 1:10.270. Piastri bleef tweede voor Sainz, Norris en Russell. Verstappen moest zijn ronde afhaken na het raken van de muur in Sainte Dévote en moest genoegen nemen met P6 voor Hamilton, Tsunoda, Albon en Gasly.

