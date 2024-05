Max Verstappen maakt een uitdagend weekend mee tijdens de F1 Grand Prix van Monaco. Na de derde en laatste vrije training werd hij naar de FIA gefloten voor het onnodig langzaam rijden. De stewards hebben nu hun oordeel geveld.

Verstappen is de kampioenschapsleider na het winnen van vijf van tot nu toe zeven wedstrijden in 2024. Hij heeft een voorsprong van 48 punten op Charles Leclerc die opzoek is naar zijn eerste zege sinds de Oostenrijkse Grand Prix van 2022. De Monegask was het snelst in de vrije trainingen in zijn thuisland met een 1:11.278 op de vrijdag en een 1:11.369 in VT3. Verstappen is langzaam maar zeker het gat wel aan het dichten. Tegenover Sky Sports F1 zei hij na de vrijdag: "Ik kan denk ik niet eens helemaal beschrijven wat er nu allemaal aan de hand is. Het is niet iets wat ik niet had verwacht, maar dit is wel het slechtste scenario. Het is gewoon erg lastig. Er zijn veel hobbels en kerbstones en ook veel camber [hoogteverschillen in bochten] en voor ons is dat best lastig om te tackelen." In de laatste trainingssessie zat de Limburger nog maar 0.197 seconden van Leclerc af.

Waarschuwing

In de laatste minuten was Verstappen bezig met nog een verbetering, maar hij moest zijn ronde afbreken. Hij werd namelijk door een treintje auto's opgehouden door La Rascasse. De Red Bull-coureur was niet onder de indruk van zijn collega's en besloot bij de exit van Anthony Noghes, bij het opkomen van het rechte stuk, extra af te remmen om ervoor te zorgen dat zij ook geen snel rondje meer konden doen. De Nederlander was daarmee in overtreding van artikel 33.4 van het sportief reglement waarin staat dat je niet onnodig langzaam mag rijden. Verstappen mag van geluk spreken, want na een onderzoek van de stewards komt hij er met een waarschuwing van af. Zeker op een stratencircuit als Monte Carlo wil je geen gridpenalty.

