Max Verstappen laat weten in aanloop naar de F1 Grand Prix van Monaco dat het geweldig zou zijn als hij zijn carrière bij Red Bull Racing kan beëindigen. De kampioenschapsleider lijkt hiermee een overstap naar een ander team, zeker voor de nabije toekomst, uit te sluiten.

Verstappen maakte na het karten meteen de sprong naar het Europese Formule 3-kampioenschap waar hij halverwege het seizoen van 2014 steun kreeg van Red Bull na een indrukwekkende reeks van zes overwinningen op Spa-Francorchamps en de Norisring. Niet veel later werd bekend dat hij bij Toro Rosso had getekend voor een Formule 1-debuut in 2015. Hij zou nog een tweede seizoen voor het Red Bull-zusterteam doen, maar na vier races in 2016 mocht hij van plek wisselen met Daniil Kvyat. Verstappen won in Spanje direct zijn eerste race voor het Red Bull-hoofdteam. Nog eens 58 zeges later en met drie wereldkampioenschappen op zak lijkt hij niet van plan binnenkort de energiedrankfabrikant te verlaten.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Wolff eerlijk over aantrekken Verstappen: "Niet competitief genoeg om kampioen te lokken"

Dingen waar je niet van geniet

Voor Verstappen is het racen zijn passie. Fan van alles daaromheen is hij niet. "Ik heb F1 nooit als werk gezien," vertelde hij tegenover The Guardian. "Het is allemaal begonnen als een hobby, een passie dat werk is geworden. Het is niet echt een baan, uiteraard is het rijden waar ik echt van hou. Het op de limiet zitten in een snelle auto is heel erg leuk. Het zijn meer de dingen die er verder bij komen kijken, waardoor het voelt als werk, de dingen waar je niet echt van kan genieten."

OOK INTERESSANT: Verstappen heeft advies voor Antonelli: "Zorg ervoor dat je fouten maakt"

Carrière bij Red Bull beëindigen

Verder lijkt de Limburger een overstap naar een ander team, zeker vóór het laatste seizoen voordat zijn Red Bull-contract in 2028 afloopt, uit te sluiten. Geruchten deden de ronde dat hij een kandidaat was voor het Mercedes-zitje naast George Russell, maar dat zit er dus niet in. "Ik ben een behoorlijk loyaal persoon en dat is iets wat veel voor me betekent. Dat is ook wat ik vraag van het team en tot dusver is dat altijd goed geweest en dat is iets wat ik voor lange tijd zo wil houden. Het zou geweldig zijn om mijn carrière hier bij Red Bull te beëindigen. Al die jaren bij een en hetzelfde team blijven zou ongelooflijk zijn."

Gerelateerd