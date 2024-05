Toto Wolff heeft nog altijd ingezet op het binnenhengelen van Max Verstappen, maar moet tegelijkertijd erkennen dat zijn renstal een betere auto moet gaan afleveren. Als inspiratie kijkt de Oostenrijker naar het team van McLaren, die de afgelopen jaren wel de stap heeft weten te zetten.

Het lukt Mercedes tot op heden nog niet om in het grondeffect-tijdperk een winnende bolide af te leveren. De expertise is simpelweg niet aanwezig om het tij te keren. Het lijkt erop dat het team de witte vlag al zwaait en alle ballen op het nieuwe tijdperk Formule 1 inzet, dat vanaf 2026 van kracht is. In dat tijdperk gaat de motor een grotere rol spelen en Mercedes heeft in 2014 laten zien dat dit hen wel ligt.

Mercedes niet competitief genoeg om kampioen te lokken

Het is natuurlijk nog allemaal koffiedijken hoe de toekomst eruit zal gaan zien. Wolff erkent in The Independent dat Verstappen nog altijd bovenaan zijn lijstje staat, maar wijst naar het nodige werk voor Mercedes. "Max gaat niet in een auto stappen die niet competitief is en op dit moment zijn we niet competitief genoeg om een ​​wereldkampioen te lokken", zo is Wolff eerlijk over de huidige staat bij Mercedes.

Inspiratie opdoen bij McLaren

Toch kan het tij snel keren en dat heeft McLaren laten zien. Vorig jaar startte de renstal uit Woking dramatisch, maar sinds de updates was er een duidelijke opwaartse lijn te bespeuren. Ook in 2024 lijkt McLaren de grootste bedreiging te zijn voor Red Bull Racing en dat heeft Wolff ook gezien: "We moeten zien hoe de komende maanden verlopen. Kijk naar McLaren. Als we vier tienden op de auto kunnen zetten, zullen we zeer competitief zijn. Ik moet op dit moment wachten. Er is geen urgentie."

