Red Bull Racing moet nog even groeien in het raceweekend van Monaco. Zo kwam Max Verstappen niet verder dan P11 tijdens VT1 en teamgenoot Sergio Pérez wist de twaalfde tijd te rijden. Volgens Helmut Marko is er echter nog geen man overboord en hij wijst bij ORF naar een rustige opbouw van het raceweekend.

Om klokslag 13:30 uur ging het licht op groen voor de eerste oefensessie in Monte Carlo. Lewis Hamilton wist die eerste training als snelste af te sluiten. Daarachter was het Oscar Piastri en George Russell wist op P3 te eindigen. Toch is VT1 voornamelijk een sessie waarbij de teams verschillende afstellingen uitproberen en is het zelden representatief voor het verdere verloop van het weekend.

Nog geen rondes op rood gereden

Verstappen liet zich tijdens de sessie veelvuldig horen over de boordradio en gaf daarbij aan dat hij nog lang niet tevreden was. "Het ziet er allemaal wel iets erger uit dan het is. De auto is wat aan het springen en we missen wat grip op de vooras in bepaalde bochten, maar het één kan te maken hebben met het ander", zo luidt de voorlopige conclusie van Marko. Hoewel Hamilton bovenaan stond, houdt Marko vooral rekening met de rappe Charles Leclerc: "Alleen de rondes van Leclerc laten de alarmbellen rinkelen en de rest? Wij hebben nog geen rondje gereden op de rode banden, dus het is wat vertekend."

Opbouwen

Volgens Marko moet zijn team zich niet laten leiden door de rondetijden van de concurrentie. In zijn ogen moet het team rustig aan opbouwen, want uiteindelijk komen de belangrijkste sessies er nog aan. "Ik hoop wel dat in de tweede training een geleidelijke lijn opwaarts kunnen gaan zien en je moet het allemaal opbouwen. Uiteindelijk is de belangrijkste factor een goed rondje in Q3. Nu is het belangrijk dat de coureur vertrouwen opbouwt en dat de auto voorspelbaar wordt", aldus de adviseur van Red Bull Racing.

