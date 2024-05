Max Verstappen maakte een lastige eerste vrije training mee voor de F1 Grand Prix van Monaco. Op het krappe stratencircuit kwam de coureur van Red Bull Racing niet verder dan de elfde positie.

De eerste trainingssessie in Monte Carlo was meteen een spannende. Er werden een boel foutjes gemaakt. Vooral in de Nouvelle-chicane en bij Saint Dévote zagen we meerdere rijders zich verremmen en rechtdoor schieten. De Alpines van Pierre Gasly en Esteban Ocon brachten de meeste tijd door in de garage vanwege problemen met de Renault-power units. Zhou Guanyu zorgde door het raken van de vangrail in de eerste bocht voor een rode vlag. Bovenaan de tijdenlijst was het stuivertje wisselen. Onder andere Oscar Piastri, Charles Leclerc en George Russell zagen we op de eerste positie, maar het was uiteindelijk Lewis Hamilton die het snelst was met een 1:12.169.

Ontevreden over wegligging

Verstappen moest genoegen nemen met de elfde stek in VT1. In tegenstelling tot de meeste koplopers reed de Nederlander geen ronde op de zachte band. Hij was vooral bezig met de afstelling van zijn Red Bull RB20 en dat bleek nogal een uitdaging. Hij moest meermaals een rondje afhaken vanwege foutjes, de ene keer in de Nouvelle-chicane, de andere keer in de zwembadchicane. De kampioenschapsleider liet via de boardradio weten aan engineer Gianpiero Lambiase niet tevreden te zijn over de wegligging. "De auto is zo loose over de hobbels". Veranderingen maken op zijn stuur leverde niks op. "Het aanpassen van de engine braking of rembalans maakt het allemaal juist raar". Verstappen hoopt op verbeteringen in de tweede trainingssessie. Die gaat later vandaag om 17:00 uur van start.

