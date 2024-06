Andrea Kimi Antonelli wordt de laatste dagen veelvuldig in verband gebracht met het stoeltje bij Mercedes in 2025 en de weg voor de jonge en zeer talentvolle coureur is met een beslissing van de FIA nóg verder open komen te liggen. Zij maken het nu voor coureurs jonger dan achttien jaar óók weer mogelijk om een superlicentie te krijgen.

Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.

