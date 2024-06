Regerend wereldkampioen Max Verstappen heeft diverse keren zijn respect uitgesproken voor Fernando Alonso. Het duo kan goed met elkaar opschieten en in gesprek met DAZN onthult de Limburger dat Alonso één van de coureurs was waarvoor hij vroeger de televisie aanzette.

Toen Alonso terugkwam in de koningsklasse onthulde hij juist dat hij weer ging kijken naar sport, door de opkomst van Verstappen. De Nederlander moest het in de jaren voor 2021 doen met een wagen die niet de snelste was, maar Verstappen kon er toch hier en daar een zege mee pakken. Het duo heeft dan ook veel overeenkomsten en sprak al eerder met elkaar over een eventuele deelname aan de 24 uur van Le Mans.

Artikel gaat verder onder video

LEES MEER: naast de GP's ook niks van Oranje op het EK missen? Klik hier!

'Alonso is een nuchtere kerel'

In gesprek met het Spaanse medium gaat Verstappen in op de band met de oudste coureur van het veld: "Dit is eigenlijk best wel interessant. Fernando en ik, onze leeftijdsverschillen zijn gewoon groot, maar Fernando is gewoon altijd zichzelf, dat waardeer ik enorm. Ondanks al het succes wat hij heeft gehad, is hij echt een pure racer en gewoon een nuchtere, aardige kerel." Verstappen kan ervan genieten als een andere coureur het goed doet en dat ziet hij ook bij Alonso: "Hij is ook gewoon echt blij voor iemand anders die het goed doet, dat snapt hij namelijk."

Alonso was eerste F1 kampioen in Spanje, Verstappen in Nederland

Daar waar Verstappen de eerste Nederlandse Formule 1-kampioen wist te worden in 2021, deed Alonso in 2005 hetzelfde, maar dan voor Spanje. "Ook was hij natuurlijk de eerste echte Spaanse coureur die Formule 1 groot wist te maken en kampioen wist te worden. Voor mij was dat denk ik wel hetzelfde in Nederland. De allereerste kampioen", vertelt Verstappen. De 26-jarige Red Bull-coureur is naast zijn Formule 1-activiteiten ook nog altijd bezig met zijn simracecarriere. Het is nog een overeenkomst met Alonso, want beide mannen zijn gewoon gek van het spelletje: "Hij houdt van racen, ik ook. Hij waarschijnlijk wel iets meer dan ik, nu je ziet dat hij nog steeds in de Formule 1 rondloopt met zijn leeftijd. Ik heb gewoon heel veel respect voor hem. Ook toen ik nog aan het karten was en naar zijn races keek. Ik wist het meteen: hij kan echt racen. Als een fan, dat was ik op dat moment, daar zet je je televisie voor aan."

Gerelateerd