De kans bestaat dat de momenteel nog 17-jarige Andrea Kimi Antonelli over niet al te lange tijd zijn debuut gaat maken in de Formule 1. Max Verstappen, die in zijn eerste seizoen zelf de jongste coureur ooit was in de koningsklasse, heeft advies voor het Italiaanse talent.

Antonelli heeft kampioenschappen gewonnen in het karten op Europees niveau, in de Italiaanse en Duitse Formule 4, en in de Formule Regional in Europa en het Midden-Oosten. Hij heeft de FIA Formule 3 overgeslagen en is direct in de FIA Formule 2 gestapt. Hij maakt al sinds zijn dertiende deel uit van het Mercedes-juniorprogramma. De jongen uit Bologna wordt gezien als de mogelijke opvolger van Lewis Hamilton bij de Zilverpijlen en zou vanaf 2025 de nieuwe teamgenoot van George Russell kunnen worden. Maar wie weet maakt hij nog eerder zijn debuut, want de FIA bevestigde een aantal weken geleden dat 'een team' vrijstelling had aangevraagd voor de Verstappen-regel, de regel die aangeeft dat je pas in de Formule 1 mag rijden als je 18 jaar of ouder bent.

Volledige raceafstand

"Je bent dan nog zo'n rookie dat er zoveel dingen zijn die je dan nog moet leren," legde Verstappen uit bij de persconferentie in Monaco, waar ook GPFans aanwezig is, over hoe het is om als 17-jarige in F1 te racen. "Voor mij persoonlijk was het grootste ding een volledige raceafstand kunnen doen. In de Formule 3 toendertijd deed je races van 35 minuten. Er komt [in F1] veel meer bij kijken. Het managen van je banden maakt daar een groot deel van uit. Deze banden zijn zo anders en gevoelig vergeleken met hoe het is in andere kampioenschappen."

Fouten maken

De Limburger vervolgde: "Het kunnen omgaan met goede momenten, de slechte momenten, hoe je daar uitkomt, lastige weekenden waar het je gewoon niet meezit en dergelijke - er is zoveel om te leren. Maar aan de andere kant, probeer er niet teveel aan te denken. Laat het gewoon lekker gaan. Wanneer je getalenteerd bent - en je kan aan Kimi zien dat hij heel erg getalenteerd is - dan hoef je je volgens mij niet al teveel zorgen te maken. Maak gewoon fouten. Ik bedoel, je moet fouten maken. Idealiter maak je die fouten natuurlijk wanneer je nog niet vecht voor kampioenschappen, en daar had ik ook geluk mee, aangezien ik bij Toro Rosso ben begonnen. Niet al teveel mensen kijken op dat moment nog naar je, dus dan kan je hier en daar fouten maken. Maar het is belangrijk om die te maken, want alleen dan pas je je echt aan en maak je stappen vooruit."

