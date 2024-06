Max Verstappen wordt dit seizoen sinds het ontstaan van de nodige interne problemen binnen het team van Red Bull Racing regelmatig in verband gebracht met een overstap naar Mercedes. Voormalig coureur Juan Pablo Montoya sluit echter uit dat de wereldkampioen overstapt naar de Zilverpijlen.

Aan het begin van dit seizoen brak met het onderzoek naar Christian Horner ineens een rel van jewelste uit bij het team van Red Bull. Vervolgens is de bom intern behoorlijk ontploft en leek er zelfs sprake te zijn van een heuse machtsstrijd binnen de organisatie. Prominente figuren als Horner, Helmut Marko, Jos Verstappen en de hoge heren van bovenaf leken betrokken te zijn bij de interne problemen en het leek de vraag te zijn hoe deze hele onrust opgelost kon gaan worden. Inmiddels is Adrian Newey vertrokken bij het team van Red Bull en zijn de geruchten daarna weer wat toegenomen.

Artikel gaat verder onder video

Winnende auto

Ook rondom het Red Bull Powertrains-project van 2026 samen met Ford zorgt voor de nodige twijfels en dus geruchten dat Verstappen zijn heil zou zoeken bij het mogelijke betere Mercedes-pakket. Montoya ziet dat niet gebeuren: "Dat gaat niet gebeuren. Max gaat niet weg. Ik durf geld met je te wedden dat hij volgend seizoen weer gewoon in de Red Bull rijdt. Geloof me, als coureur stap je nooit vrijwillig uit een winnende auto. Natuurlijk heb je vanaf 2026 een nieuw motorreglement in de Formule 1 en je krijgt te maken met Red Bull Powertrains in plaats van Honda, maar de kans dat hij elders een beter pakket krijgt en dat Red Bull voor een faliekant verkeerde aanpak kiest, is heel klein", stelt hij in FORMULE 1 Magazine.

Makkelijke keuze

Voorlopig rijdt Verstappen ook nog voor het team van Red Bull, waar hij tot en met 2028 onder contract staat. Met dat team lijkt hij ook dit jaar de grote favoriet voor de wereldtitel en dus kan de in Bogota geboren Colombiaan zich gewoon niet voorstellen dat hij de succesformule van de Oostenrijkse formatie zomaar achter zich laat: “Anders gezegd, als ik Max was, zou ik nergens geen gaan. Als de keuze was tussen de komende twee seizoenen racen in een Mercedes of in een Red Bull, daar hoef je toch niet lang over na te denken? Mercedes heeft een goede motor, maar geen goede auto.”

Gerelateerd