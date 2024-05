Max Verstappen moest in Imola al zijn stuurmanskunsten laten zien om de overwinning over de streep te trekken. Op de persconferentie in Monaco wordt voormalig teamgenoot Alexander Albon gevraagd wat de Nederlander nu precies anders doet, dan de andere coureurs.

Albon heeft onlangs zijn contract bij Williams verlengd, maar was in het verleden onderdeel van de Red Bull-familie. Zo debuteerde hij in 2019 bij Scuderia Toro Rosso, maar mocht hij na twaalf races Pierre Gasly vervangen bij Red Bull Racing. De Britse Thai kreeg anderhalf jaar de tijd om zijn stoeltje te behouden, maar eind 2020 werd Sergio Pérez als vervanger gehaald. Voor Albon was er uiteindelijk geen plek meer en pas in 2022 zou hij weer op de startgrid verschijnen, maar dan namens Williams.

Verstappen direct op snelheid

In de periode dat Albon bij Red Bull Racing zat, kon hij de data van Verstappen uitvoerig bekijken. Aan hem wordt gevraagd wat de Nederlander nu precies anders doet, dan andere coureurs. "In eerste instantie heeft hij gevoel om direct op snelheid te zijn. Ik denk dat je het vanaf de eerste ronde ziet, zelfs in VT1, dat Max al vroeg een grote push heeft om paars neer te zetten", zo wijst hij naar de motivatie van de verdedigend kampioen.

Weinig tot geen zwakke punten

Daarnaast bespeurt Albon een andere kwaliteit, waar hij zelf ook wel enigszins jaloers op is. "Hij heeft iets waar we allemaal naar streven: het niet hebben van zwakke punten. En als je een zwakte hebt, dan werk je eraan en probeer je er vanaf te komen." Als hij dan zichzelf vergelijkt met de Limburger: "Hij heeft niet echt een gebied waar je nog een voordeel kunt pakken, dus dat maakt het lastig."

