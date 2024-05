Het is nog steeds niet bekend wie naast George Russell zal rijden bij het Mercedes F1-team in 2025, maar in aanloop naar de Grand Prix van Emilia-Romagna laat James Allison doorschemeren dat de test van Andrea Kimi Antonelli hier op Imola wel heel indrukwekkend was. Is de zeventienjarige dan de favoriet voor het stoeltje?

Lewis Hamilton vertrekt na dit seizoen richting Ferrari en dus moeten de Zilverpijlen op zoek naar een nieuwe teamgenoot voor Russell. Teambaas Toto Wolff maakte eerder dit jaar duidelijk dat Max Verstappen bovenaan zijn lijstje staat, maar die heeft nog een contract bij Red Bull Racing voor tot en met 2028. Toen de beschuldigingen richting Christian Horner naar boven kwamen, waren er wel geruchten dat de Nederlander via een clausule zijn contract vroegtijdig kon beëindigen, maar die situatie lijkt nu een beetje bedaard.

Hamilton kiest Antonelli

Carlos Sainz is volgens de geruchten ook nog een kanshebber, maar Hamilton zou zelf niet voor de Spanjaard kiezen. "Ik vind Carlos een geweldige coureur, dus waar hij ook naartoe gaat, hij zou een positieve toevoeging voor ieder team zijn. Eerlijk gezegd, ik heb geen idee wat Toto's plannen zijn," vertelde de zevenvoudig wereldkampioen tegenover de aanwezige media in Imola, waaronder GPFans. "Naar mijn mening, een jongeling binnenslepen [zou de juiste keuze zijn]. Als het mijn taak was, dan zou ik waarschijnlijk gaan voor Kimi."

Veelbelovend

Allison lijkt Antonelli ook naar voren te schuiven als de favoriet. De Italiaanse Formule 2-coureur deed in april een test op de Red Bull Ring met de W12 waarmee Mercedes de constructeurstitel won van 2021, en eerder deze maand een test in Imola met de W13 van 2022. "Gewoon een jonge, enthousiaste coureur, echt heel snel, en metronomisch qua pace," begon de technisch directeur van Mercedes bij de persconferentie. "Hij heeft tot voor kort niet in een F1-auto gezeten, maar binnen een ronde of twee leek het alsof hij er al jaren in zat. Hij stapte ruimdenkend in deze generatie auto's, de groundeffect-bolides, en hij voelt allemaal dezelfde dingen die je van hem zou verwachten. Maar hij is als het ware niet 'verpest' door de vorige auto's. Hij neemt het dus gewoon zoals het is en vertelt ons wat hij voelt qua zwakke en sterke punten. En dan laat hij de engineers hun werk doen om die dingen te verbeteren. Maar hij ziet eruit als een veelbelovende jonge coureur."

