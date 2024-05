Het team van Mercedes ziet wederom een belangrijke naam in de top van het team verdwijnen. Zo heeft hoofd-aerodynamica Gioacchino Vino na zes jaar dienstverband zijn biezen gepakt.

De renstal uit Brackley maakte vanaf 2014 de dienst uit in de Formule 1, totdat Max Verstappen daar in 2021 een eind aan bracht. Sinds de introductie van het nieuwe reglement, waarbij het grondeffect is geïntroduceerd, blijkt dat Mercedes nog altijd zoekende is. De overwinningen worden niet langer aan elkaar geregen en zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton vertrekt ook aan het einde van 2024.

Vino niet de eerste die vertrekt

Deze week werd bekend dat er nog twee namen zouden verkassen, iets wat in de wandelgangen al onofficieel bekend was. Jerome d'Ambrosio (onder andere vervangend teambaas) en Loic Serra (prestatie-directeur) verruilen het zilver van Mercedes voor het Ferrari-rood. Eind vorig jaar moest technisch directeur Mike Elliot nog plaatsmaken voor de terugkerende James Allission en nu blijkt dat hoofd aerodynamica Vino dus ook vertrekt.

My understanding of the situation is that Vino did not leave of his own accord. #F1 #ImolaGP — Thomas Maher (@thomasmaheronf1) May 17, 2024

Gardening leave

Vino was sinds oktober 2022 de Chief Aerodynamicist. Daarin speelde hij een grote in het succes van de W9 tot en met W12, maar heeft hij ook een rol in de ontwikkeling van de auto's daarna. Vino stopt dus bij Mercedes en zou volgens Erik van Haren per direct op 'gardening leave' aan. Of het nu gaat om een ontslag of dat Vino uit eigen beweging is opgestapt, dat is momenteel niet duidelijk.

