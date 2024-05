Volgens dr. Helmut Marko is het nog even gissen welk team de grootste bedreiging voor Red Bull Racing zal gaan vormen. De adviseur van de renstal zag een sterk McLaren in Miami en met de updates van Ferrari zou het ook wel snor zitten. Toch sluit Marko een opleving van Mercedes bij Kleine Zeitung niet uit.

Na de eerste vrije training op het Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari was Ferrari het snelste team. Charles Leclerc pronkte met een 1:16.990 bovenaan de tijdenlijst. George Russell had de tweede plek in bezit en gaf iets meer dan één tiende toe op de tijd van de Monegask en Carlos Sainz had de derde tijd op het bord staan. Sergio Pérez was de snelste Red Bull op P4 en Max Verstappen vond zichzelf uiteindelijk na een rommelige sessie terug op de vijfde positie. De balans was duidelijk nog niet op orde, maar er komen nog twee oefensessies aan.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Niet Lambiase, maar Hart in het oortje van Verstappen tijdens VT1

Ferrari is 'serieuze tegenstander'

In de voorbereiding op het raceweekend in Imola bekijkt Marko de concurrenten van Red Bull Racing. Ferrari heeft de 2.0-versie van de SF-24 geïntroduceerd en de gelijkenissen met de RB20 zijn duidelijk te zien. Marko vermoedt dan ook dat het Italiaanse team weleens een goed figuur kan gaan slaan op thuisgrond. "Ferrari heeft zeker een stap voorwaarts gezet en is het snelste team achter ons omdat ze ook hun strategie hebben gestabiliseerd. Ik zie ze als onze meest serieuze tegenstander."

Mercedes is onvoorspelbaar

Toch was het niet Ferrari, maar McLaren dat in Miami de winst wist te pakken. "De concurrentie komt dichterbij, dat is een feit. Hoe dichtbij hangt ook af van het circuit", zo verklaart Marko. De tachtigjarige adviseur houdt buiten die twee teams ook rekening met Mercedes als underdog. "Ze zijn onvoorspelbaar. Soms staan ​​ze bovenaan en dan ineens zijn ze weer helemaal weg. Maar ze komen met een update en we zullen zien of dit hen kan helpen hun 'Gordiaanse knoop' los te maken."

Gerelateerd