Niet alleen Charles Leclerc heeft een nieuwe stem in het oortje tijdens het raceweekend in Imola. Daar waar Max Verstappen normaliter Gianpiero Lambiase als vaste race-engineer heeft, is dat tijdens de eerste vrije training performance-engineer Tom Hart.

Sinds de aanstelling van Verstappen in 2016 bij Red Bull Racing is 'GP' de stem in de helm van de Nederlander tijdens de sessies. Lambiase startte in 2005 in de koningsklasse bij het team van Jordan. Die renstal evolueerde vervolgens in Midland, Spyker en uiteindelijk Force India. Via diverse functies binnen het team groeide Lambiase door als race-engineer van Vitantonio Liuzzi en later Paul di Resta. Uiteindelijk was 'GP' ook nog één seizoen de race-engineer van Sergio Pérez, voordat hij uiteindelijk verkaste naar Red Bull Racing. Daar werd hij in 2015 de engineer voor Daniil Kvyat, die uiteindelijk door Verstappen werd vervangen.

Veranderingen in Imola

De Formule 1 strijkt dit weekend neer in Imola voor de eerste Europese Grand Prix-weekend van het seizoen. Buiten een heleboel updates die veel teams hebben meegenomen, vinden er hier en daar ook (tijdelijke) veranderingen plaats. Zo heeft Ferrari de race-engineer van Leclerc, Xavi Marcos, vervangen door Bryan Bozzi. Oliver Bearman maakt meters voor het team van Haas en Red Bull Racing laat Hart proeven aan het echte werk, zo meldt F1-journalist Erik van Haren.

Kruisbestuiving

Hart is overigens geen onbekende van de Nederlander. Zo is hij als performance-engineer van Verstappen al enige tijd onderdeel van de vaste crew. Hart is al sinds 2012 onderdeel van Red Bull Racing en sinds 2021 verantwoordelijk voor het doorvoeren van de wensen in de afstelling. "Hij is heel slim en hij weet wat ik van de auto wil en hij is heel snel in het vinden van oplossingen als ik kleine problemen heb", zo vertelde de Limburger destijds op de website van het team over Hart. Dat Hart 'GP' verving heeft te maken met het vergroten van de kennis en ervaring van medewerkers door middel van functiewisselingen.

