Ferrari heeft de afgelopen weken niet stilgezeten en onthult in Barcelona een nieuwe voorvleugel voor de SF-26. Het onderdeel valt direct op en beschikt aan de onderzijde over uitsnedes die doen denken aan de Venturi-tunnels die de afgelopen jaren op de vloeren van de Formule 1-wagens te vinden waren.

Na de wedstrijd in Monaco is Lewis Hamilton opgeklommen naar de tweede plaats in het kampioenschap. Hoewel dat op zichzelf natuurlijk al knap is, heeft het ook te maken met de tegenvallende resultaten van George Russell in de afgelopen races. Mercedes beschikt nog altijd over een duidelijke voorsprong, ondanks dat de FIA de Red Bull Ford-power unit eerder als krachtigste krachtbron heeft bestempeld. De concurrentie zal dus vooral terrein moeten goedmaken op de Zilverpijlen en Ferrari heeft voor het weekend in Catalonië alvast een aantal nieuwe onderdelen meegenomen.

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Nieuwe voorvleugel Ferrari

Het gaat bij de Scuderia onder meer om een nieuwe voorvleugel, waarover AutoRacer schrijft: "In Miami introduceerde het team al een gedeeltelijk vernieuwde versie, maar in Spanje moet de volledig doorontwikkelde specificatie debuteren. Daarbij gaat het om grotere en duidelijk zichtbare aanpassingen. Het is een onderdeel waar Ferrari al sinds de winter intensief aan werkt. Het doel was om een verder geoptimaliseerde versie van de huidige voorvleugel te ontwikkelen."

Ook McLaren probeerde eerder dit seizoen met een nieuw ontwerp van de voorvleugel te komen, maar de papaja-oranje brigade ondervond daarbij de nodige problemen. Dat zou mede te maken hebben met de gevoeligheid van de voorvleugels onder de reglementen van 2026, waarbij de beweeglijke flaps aan de zijkanten complexe luchtstromen veroorzaken.

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