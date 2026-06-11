Ferrari introduceert gloednieuwe voorvleugel in Barcelona
Ferrari introduceert gloednieuwe voorvleugel in Barcelona
Ferrari heeft de afgelopen weken niet stilgezeten en onthult in Barcelona een nieuwe voorvleugel voor de SF-26. Het onderdeel valt direct op en beschikt aan de onderzijde over uitsnedes die doen denken aan de Venturi-tunnels die de afgelopen jaren op de vloeren van de Formule 1-wagens te vinden waren.
Na de wedstrijd in Monaco is Lewis Hamilton opgeklommen naar de tweede plaats in het kampioenschap. Hoewel dat op zichzelf natuurlijk al knap is, heeft het ook te maken met de tegenvallende resultaten van George Russell in de afgelopen races. Mercedes beschikt nog altijd over een duidelijke voorsprong, ondanks dat de FIA de Red Bull Ford-power unit eerder als krachtigste krachtbron heeft bestempeld. De concurrentie zal dus vooral terrein moeten goedmaken op de Zilverpijlen en Ferrari heeft voor het weekend in Catalonië alvast een aantal nieuwe onderdelen meegenomen.
Nieuwe voorvleugel Ferrari
Het gaat bij de Scuderia onder meer om een nieuwe voorvleugel, waarover AutoRacer schrijft: "In Miami introduceerde het team al een gedeeltelijk vernieuwde versie, maar in Spanje moet de volledig doorontwikkelde specificatie debuteren. Daarbij gaat het om grotere en duidelijk zichtbare aanpassingen. Het is een onderdeel waar Ferrari al sinds de winter intensief aan werkt. Het doel was om een verder geoptimaliseerde versie van de huidige voorvleugel te ontwikkelen."
Ook McLaren probeerde eerder dit seizoen met een nieuw ontwerp van de voorvleugel te komen, maar de papaja-oranje brigade ondervond daarbij de nodige problemen. Dat zou mede te maken hebben met de gevoeligheid van de voorvleugels onder de reglementen van 2026, waarbij de beweeglijke flaps aan de zijkanten complexe luchtstromen veroorzaken.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
LIVE (gesloten) | F1 GP Monaco: Antonelli leidt voor Hamilton, Russell zorgt voor chaos in haarspeldbocht
- 7 juni 2026 14:56
- 37
Verstappen gebrand op eerherstel in Barcelona: 'Hebben iets recht te zetten na Monaco'
- 1 uur geleden
'Leclerc trekt stekker uit samenwerking Ferrari-partner en neemt setup Hamilton over'
- Gisteren 20:07
Kardashian en entourage duwen presentatoren in Monaco opzij: 'Mijn rug doet er pijn van'
- Gisteren 12:27
- 5
'Red Bull woedend en in protest na FIA-analyse', Leclerc breekt met Ferrari-partner | GPFans Recap
- Gisteren 21:42
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Het tijdschema voor de Formule 1 Grand Prix van Barcelona-Catalonië
Slimmigheid of gesjoemel? 'Mercedes bespeelde ADUO-reglement door dít motortrucje'
BREAKING: FIA en Formule 1 maken vernieuwde motorreglementen 2027 en 2028 bekend
'Red Bull woedend en vecht resultaten FIA-analyse aan: Oordeel wordt niet geaccepteerd'
Net binnen
Ferrari introduceert gloednieuwe voorvleugel in Barcelona
- 38 minuten geleden
Verstappen gebrand op eerherstel in Barcelona: 'Hebben iets recht te zetten na Monaco'
- 1 uur geleden
Het tijdschema voor de Formule 1 Grand Prix van Barcelona-Catalonië
- 1 uur geleden
Slimmigheid of gesjoemel? 'Mercedes bespeelde ADUO-reglement door dít motortrucje'
- 2 uur geleden
- 1
'Red Bull woedend en in protest na FIA-analyse', Leclerc breekt met Ferrari-partner | GPFans Recap
- Gisteren 21:42
Overzicht rookies 2026: Red Bull en zes meer teams zetten in Barcelona jongelingen in
- Gisteren 20:36
Veel gelezen
Strafpunten F1: de stand van zaken in aanloop naar de race in Monaco dit weekend
- 2 juni
Rosato lovend over "pure boef" Jos Verstappen: "Hij heeft een beest gecreëerd"
- 27 mei
Stukje tape komt McLaren heel duur te staan: FIA bevestigt straf na stilvallen Norris
- 5 juni
Norris spoelt kater van GP Canada weg met bezoekje aan Indy 500 met Daniel Ricciardo
- 25 mei
Hamilton genoot van aanwezigheid moeder in Canada: "Wil haar ieder weekend erbij hebben"
- 25 mei
Verstappen krijgt lachers op de hand in perszaal Monaco met advies voor Antonelli
- 7 juni