Daniel Ricciardo was afgelopen seizoen toeschouwer tijdens het Formule 1-weekend in Monaco, maar dit jaar zit hij zelf weer achter het stuur. De Visa Cash App RB-coureur vertelt hoe het voelt om op de limiet te rijden door de krappe straten van het prinsdom, en haalt daarbij de ronde waarmee Max Verstappen in 2023 beslag legde op pole position, als voorbeeld aan.

Max Verstappen legde afgelopen seizoen op spectaculaire wijze beslag op pole position voor de Grand Prix van Monaco. De drievoudig wereldkampioen wist uiteindelijk met minder dan een tiende van een seconde Fernando Alonso voor te blijven, en deed dit voornamelijk door een weergaloze derde sector te rijden. De Red Bull Racing-coureur zette zijn tanden in het stuur en raakte maar liefst drie keer een muur, waarvan één keer om meer snelheid mee te kunnen nemen bij het uitkomen van de bocht. De ronde van de Nederlander maakte grote indruk in de paddock, ook bij Daniel Ricciardo.

Pole-ronde Verstappen 2023

"Dit circuit beloond moed, maar zoals altijd... De coureur kan inderdaad het verschil maken hier, maar als je een connectie hebt met je auto, dan stelt dat je ook in staat om het verschil te maken, klinkt het tegenover onder andere GPFans. "Het is een race waarvan je zou kunnen zeggen dat de set-up van de auto niet zoveel uitmaakt, maar tegelijkertijd kan het heel veel uitmaken. Als je comfortabel bent met de set-up van de auto, kan je het maximale uit jezelf halen. Vorig jaar had ik de kans om de race te kijken, en ik heb uiteraard de onboard-beelden van de laatste sector van Max gezien." Ricciardo bracht het eerste deel van het seizoen van 2023 langs de zijlijn door als reservecoureur bij Red Bull Racing.

Kussen van de muur

De Australiër vervolgt: "Je ziet de connectie met de auto. Het kussen van de muren schrok hem niet af, hij kuste zelfs de muur op het rechte stuk. Je bent dan zo comfortabel met de auto dat je zonder angst extra kan pushen. Ik neem mijn hoedje ook af voor Esteban Ocon, zijn ronde hier afgelopen jaar was ook ontzettend goed. Je kon echt zien van: 'Deze jongen heeft echt een connectie met zijn auto.' Toen Max vorig jaar over de lijn kwam nadat hij de drie keer de muur raakte in die laatste sector... In zijn hoofd denkt hij dan: 'Niemand was bereid om drie keer de muur te raken, ik heb deze pole verdiend. Ik heb hier recht op.' Alles hier moet je verdienen, zo voelt het ook."

