De F1 Grand Prix van Monaco van vorige maand werd gezien als een van de saaiste races uit de recente geschiedenis van de koningsklasse. Ook Formule 1-CEO Stefano Domenicali heeft de kritiek gelezen en hoopt door middel van een regelverandering een herhaling te voorkomen.

Domenicali blikte in een interview met Auto Motor und Sport terug op de race op het stratencircuit in Monte Carlo, toen Charles Leclerc het hele weekend het snelst was. De lokale held wist voor het eerst zijn thuisrace op zijn naam te schrijven na van start tot finish geleid te hebben. Oscar Piastri werd tweede voor Carlos Sainz die na een rode vlag zijn derde plek terugkreeg ondanks dat hij een lekke band had opgelopen bij de eerste start. Lando Norris, George Russell, Max Verstappen, Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda, Alexander Albon en Pierre Gasly maakten in deze volgorde de posities in de punten af. De top tien was aan de finish onveranderd gebleven ten opzichte van de startopstelling.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Upgrades Red Bull, VCARB en meer uitgelicht voor GP Spanje: 'Gegarandeerd twee tienden sneller'

Aanpakken met regels

Een van de redenen voor het feit dat de wedstrijd zo saai was voor de fans, was dat er nauwelijks pitstops werden gemaakt, omdat iedereen banden mocht wisselen tijdens de rode vlag, die was veroorzaakt door een crash van Sergio Pérez, Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg. De enige inhaalacties vonden plaats buiten de top tien. Domenicali zegt dat er een regelverandering zal komen om dit soort situaties te voorkomen.

"Het circuit is zoals het is, onze auto's zijn zoals ze zijn, en het is bijna onmogelijk om in te halen," begon de CEO bij het Duitse platform. "Maar wanneer er pitstops zijn tijdens de race, dan is er tenminste nog actie. Dit jaar hadden we een rode vlag in de eerste ronde en iedereen kon automatisch zijn pitstop maken. Dit mag nooit meer gebeuren. We moeten dit soort scenario's beter anticiperen en aanpakken met regels." Domenicali vindt de regels in de Formule 1 sowieso "over het algemeen te ingewikkeld" en Monaco is daar een goed voorbeeld van. "Zelfs als het gaat om de sportieve reglementen, niemand begrijpt het systeem qua straffen."

Gerelateerd