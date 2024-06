De F1 Grand Prix van Spanje op het Circuit de Barcelona-Catalunya staat voor de deur. Ook nu zijn er verschillende teams die weer upgrades meenemen. Vooral bij Red Bull-zusterteam VCARB zijn ze druk bezig geweest.

Na de eerdere wedstrijden in Imola en Monaco zal het Spaanse Montmeló het toneel zijn van de derde race van de koningsklasse in Europa, en het is de eerste van een reeks van acht Europese Grands Prix. Traditiegetrouw nemen meerdere teams upgrades mee. Er wordt van Red Bull Racing en Max Verstappen verwacht dat ze competitiever zullen zijn dan de afgelopen races. De RB20-bolide kan niet zacht genoeg worden afgesteld om goed te werken op de kerbs van bijvoorbeeld Monaco en Canada, maar dat zal op de Europese, permanente circuits een minder groot probleem zijn. Volgens Formu1a.uno heeft de energiedrankfabrikant upgrades klaarliggen voor Spanje, nadat het eerder al pakketten meenam naar Suzuka en Imola, in de hoop Ferrari, McLaren en Mercedes verder achter zich te houden.

VCARB en meer

Ferrari wist dankzij een upgradepakket voor hun thuisrace in Emilia-Romagna over het algemeen dichterbij Red Bull te komen, maar een aantal cruciale problemen werden hier nog niet mee opgelost. Na een rampzalig weekend in Canada hoopt de Scuderia het met nieuwe onderdelen op de SF-24 beter te doen in Catalonië. De medium- en hogesnelheidsbochten waren geen probleem voor Charles Leclerc en Carlos Sainz, maar de lagesnelheidsbochten wel, en dus lag daar de focus op. De verwachting is dat ze zo'n anderhalf tienden van een seconde hebben gevonden. Mercedes kwam al dichterbij de kop van het veld met upgrades in Canada en hoopt opnieuw een inhaalslag te maken door meer nieuwe onderdelen te introduceren in Spanje.

VCARB had een boel upgrades in de pijplijn zitten en die zijn op tijd klaar voor de aankomende Grand Prix op het Iberisch schiereiland. Onder andere nieuw bodywork en een kersverse achtervleugel zouden gegarandeerd een winst van twee tienden van een seconde hebben opgeleverd. Het Red Bull-zusterteam laat Haas, Alpine, Williams en Kick Sauber daarmee in de achteruitkijkspiegels en richten ze hun pijlen op Aston Martin. De auto, die als B-spec wordt gezien vanwege de hoeveelheid upgrades, was al sterk op circuits waar downforce belangrijk is, dus Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo zouden voor verdere verrassingen kunnen zorgen in Spanje.

