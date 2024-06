Het schema voor de persconferentie in Barcelona is door de FIA bekendgemaakt. Het team van Red Bull Racing is donderdag niet ingeroosterd om de pers te woord te staan in Spanje. Thuishelden Carlos Sainz en Fernando Alonso verschijnen wel op de bank bij Tom Clarkson.

De persconferentie voor het Grand Prix-weekend in Spanje begint om 14:30 uur lokale tijd en dat is ook het tijdstip in Nederland, want hebben dit weekend niet te maken met tijdsverschil. Tweevoudig wereldkampioen Alonso zal samen met landgenoot Sainz aanwezig zijn. Daarnaast zullen Kevin Magnussen, Valtteri Bottas en Daniel Ricciardo zich melden om de vragen te beantwoorden.

Artikel gaat verder onder video

Persconferentie GP van Spanje

Op vrijdag zijn de teambazen aan de beurt. Tussen de eerste en tweede vrije training, om 15:30 uur zullen Bruno Famin (Alpine), Frédéric Vasseur (Ferrari) Alessandro Alunni Bravi (Kick Sauber) en Toto Wolff (Mercedes) zich melden.

Het schema van de persconferentie voor de Grand Prix van Spanje🇪🇸 #f1 #SpanishGP pic.twitter.com/QKw1h6fo2r — GPFans NL (@GPFansNL) June 19, 2024

