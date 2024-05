Michael Bleekemolen vindt het een goed idee als de snelste ronde wordt afgepakt van degene die een rode vlag veroorzaakt in de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Monaco, al helemaal als het expres gebeurt. Zeker op dit krappe stratencircuit vindt de Nederlander het gevaarlijk als dat soort capriolen worden uitgehaald, zo vertelde hij in een exclusief interview met GPFans.

In Monaco komt het vaker voor dat degene die de beste rondetijd in handen heeft in Q3 een fout maakt en daardoor andere coureurs geen kans geeft om hun tijd te verbeteren. Het begon met Michael Schumacher in 2006 die expres wijdging bij La Rascasse en gele vlaggen veroorzaakte, waardoor Fernando Alonso zijn snellere rondje niet kon afmaken. Schumacher werd gediskwalificeerd en naar de laatste plek op de grid verwezen. Nico Rosberg ging in 2014 wijd bij Mirabeau, waardoor Lewis Hamilton zijn tijd niet kon verbeteren, maar de stewards konden niet met zekerheid concluderen dat er opzet in het spel was. Charles Leclerc crashte in 2021 terwijl hij de pole in handen had, en in 2022 spinde Sergio Pérez voordat hij werd geraakt door Carlos Sainz. Hierdoor kon Pérez' teamgenoot Max Verstappen zijn tijd niet verbeteren en bleef hij steken op de vierde plek.

Spelletje spelen

"Dat is natuurlijk ooit een uitvinding van Schumacher geweest," vertelde Bleekemolen bij GPFans. "Hij had de snelste tijd, dat hoort hij via de boardradio en die ging heel overdreven met zijn stuur een beetje slingeren. Hij reed niet hard tegen de vangrail aan om niet teveel kapot te maken. Hij is toen ook zwaar bestraft. Ik vind dat dat ook niet meer eerlijk is. We doen allemaal wel zo ons spelletje. We hebben ook wel eens dat, als je heel goed staat je ergens een plas langs de baan ziet liggen, en dan denk je: 'Oh, daar rij ik even lekker doorheen'. Dan is het voor de rest einde verhaal om snel te kunnen rijden."

Stewards letten op

"Dat soort dingen hoort er een beetje bij, maar hier vind ik het wel heel erg als je dat doet. Het is ook niet ongevaarlijk. Niet doen eigenlijk hier," vervolgde de voormalig Formule 1-coureur die momenteel actief is in de EuroNASCAR. De snelste tijd afpakken vind Bleekemolen een goed idee. "Dat is absoluut een goede oplossing. Schumacher werd ook bestraft een aantal jaren terug. Daar gaan ze dus echt wel op letten."

