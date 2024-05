De 23-jarige Richard Verschoor heeft vrijdag de pole position voor de Formule 2 race van zondag te pakken. De Nederlander was met een 1:21.283 uiteindelijk de snelste coureur, want niemand wist eronder te komen.

Voor de kwalificatie van de Formule 2, maar ook de Formule 3 heeft de FIA dit weekend een nieuwigheidje geintroduceerd. Zo wil de internationale autosportbond het vele verkeer op de baan tackelen en daarvoor riep het een nieuw systeem op. De kwalificatie werd over twee groepen verdeeld, waarbij Verschoor in groep 'A' verscheen. Daar zette de Nederlander de tijd neer, maar hij moest nog afwachten wat groep 'B' ging doen. Uiteindelijk kon niemand onder de tijd komen en dus heeft Verschoor zijn eerste pole position te pakken.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Van Der Grint wijst naar RB20 in Monaco: "Die auto wil gewoon niet"

Fantastische pole position

Tegenover Viaplay is hij uitermate gelukkig met de pole position, al blijft hij ook met beide benen op de grond staan. "Ja, dit is fantastisch. [Ben er] echt superblij mee. Het team heeft het ook super gedaan, want m'n teamgenoot was ook snel. Pole position, dat is gewoon heel bijzonder. Ik heb het gevoel dat het al twee jaar kon. Eerste jaar ging mijn auto stuk, tweede jaar een rode vlag toen ik aan het pushen was, maar dat maakt allemaal niet uit, want dit jaar staan we er." Toch worden de punten uiteindelijk pas op zondag verdeeld: "De punten zijn nog niet verdeeld, dus ik blijf rustig, maar het is wel een lekker uitgangspunt."

OOK INTERESSANT: Verstappen wijst naar grote problemen met RB20: "Dit is wel het slechtste scenario"

Peentjes zweten voor scherm

Verschoor reed in groep 'A' en daardoor moest hij even wachten voordat hij de pole position kon vieren. "Dan duurt een kwartier lang hoor. Ik had een schermpje voor me en ik zie 'paars' en weer 'paars' en ik ging er echt vanuit dat ze er onderdoor gingen en op een gegeven moment was het moment daar dat ik echt op pole position stond. Dat was echt fantastisch", aldus Verschoor.

Gerelateerd